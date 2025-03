L’analisi autoptica di Anna Villani: uccisa dal figlio con 50 coltellate a Montepiano vicino Prato

Anna Viliani, una donna di 60 anni, è stata uccisa a Montepiano, provincia di Prato, dal figlio sordomuto David Morganti, 23 anni, che le ha inflitto circa 50 coltellate. L’autopsia ha confermato che la causa della morte è stata un’emorragia e non la combustione, poiché il fuoco è stato appiccato solo dopo il decesso. Durante l’esame, sono emerse lesioni profonde al collo e al torace, e non ci sono segni di fuliggine nei polmoni, indicativo che la donna era già morta quando è stato incendiato l’appartamento.

David Morganti ha confessato l’omicidio, sostenendo di aver agito per liberarsi dalle violenze subite durante la sua infanzia. Ha incendiato la villetta, dichiarando di voler distruggere il proprio passato e di ritenere di aver fatto “la cosa giusta”. Al momento dell’interrogatorio, è stato assistito da un interprete della lingua dei segni.

Il giudice per le indagini preliminari di Prato ha deciso di applicare una misura di sicurezza, trasferendo Morganti in una Rems, una struttura dedicata a persone ritenute incapaci di intendere e volere al momento del reato. La madre, che lavorava come donna delle pulizie, viveva sola con lui dopo che il padre e il fratello maggiore se ne erano andati. Il caso ha sollevato preoccupazioni riguardo la condizione psicologica del giovane, che era stato segnalato per aggressività nel passato. La procura di Prato sta ora esaminando la sua responsabilità per il crimine durante il processo.