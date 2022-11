Lana Del Rey, Summertime Sadness: testo, traduzione e significato

Lana Del Rey, Summertime Sadness: il testo, la traduzione e il significato della canzone dell’artista americana.

La sua canzone più famosa, forse anche la più triste. Summertime Sadness è il brano che maggiormente rappresenta il talento di Lana Del Rey, cantautrice dalle tante luci e dalle mille ombre, sempre pronta a mostrare entrambi i lati della sua personalità. Un brano che vuole essere oscuro nel suo senso e nel suo significato, che vive sugli ossimori di una tristezza estiva, ma che nasconde al suo interno una dedica molto dolce, e al contempo dolorosa, per una persona che non c’è più.

Lana Del Rey, Summertime Sadness: testo e traduzione

Quarto singolo estratto dal suo album più amato, Born to Die, nel principio dell’estate 2012, Summertime Sadness è stata scritta da Rick Nowels e dalla stessa Lana, che si è affidata per l’occasione alla produzione di Emile Haynie.

Lana del Rey

Ballata lenta e melodica, descrive con grande malinconia una storia d’amore, d’amicizia e di lutto. Lo si può evincere anche dal video ufficiale, in cui Lana, con l’attrice Jaime King, racconta una storia d’amore tra due donne che termina con il loro suicidio in un burrone. Un suicidio voluto con forza: nessuna delle due avrebbe potuto sopravvivere senza l’altra. Di seguito un video con il testo e la traduzione di Summertime Sadness:

Il significato di Summertime Sadness

Al di là di ciò che si racconta all’interno del video, il testo della canzone ha un significato molto più autobiografico per la cantautrice americana. Esistono due versioni al riguardo. Secondo qualcuno, il testo sarebbe stato ispirato dall’esperienza di un suo ex ragazzo che, pur stando con lei, non riusciva a dimenticare la sua vecchia fidanzata, morta suicida in un incidente.

Secondo altre versioni, la canzone sarebbe invece stata scritta da Lana per il funerale di una sua amica, o meglio della sua migliore amica, tale Judy, scomparsa in un incidente d’auto durante gli anni dell’università. Questa versione sarebbe stata confermata dalla stessa Lana, che in un secondo momento ha voluto trasformare questo testo in una sorta di inno alla loro amicizia, o all’amicizia vera, più in generale.