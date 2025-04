LANA DEL REY rilascia il nuovo singolo “Bluebird”

Lana Del Rey è tornata con un nuovo brano intitolato “Bluebird”, una ballata eterea caratterizzata da un fingerpicking minimale, voci sognanti e archi avvolgenti. Il brano è stato scritto in collaborazione con Luke Laird e prodotto da entrambi insieme a Drew Erickson, suo collaboratore di lunga data. Con “Bluebird”, Lana dà ufficialmente il via al 2025 musicale, dimostrando di trovarsi in una fase creativa molto intensa e ispirata. Il singolo segue il successo di “Henry, come on”, che ha rappresentato il debutto più forte in streaming dell’artista dopo “Say Yes To Heaven”.

Questo nuovo materiale anticipa un anno ricco di eventi dal vivo in programma. Lana Del Rey sarà in tour negli stadi del Regno Unito e dell’Irlanda, con due concerti già sold out al Wembley Stadium di Londra il 3 e 4 luglio. Prima di questo, si esibirà anche allo Stagecoach Festival di Indio, in California, previsto per venerdì 25 aprile.

Con questo ritorno musicale, Lana Del Rey continua a conquistare il pubblico con la sua musica sognante e coinvolgente, confermandosi come una delle artisti più innovative e seguite del panorama musicale contemporaneo. La celebrazione della sua creatività e il grande attesa per i suoi concerti rendono il 2025 un anno promettente per i suoi fan.