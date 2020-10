Lana Del Rey, Let Me Love You Like a Woman: il video del nuovo singolo della cantautrice, primo estratto dal nuovo album Chemtrails Over the Country Club.

Lana Del Rey è pronta per regalare ai fan un nuovo grande album. Il 16 ottobre la cantautrice americana ha pubblicato il primo singolo estratto da Chemtrails Over the Country Club. Si tratta di Let Me Love You Like a Woman, un brano emozionante scritto insieme a Jack Antonoff, che ha curato anche la produzione del pezzo. Ecco tutti i dettagli su questo singolo e sull’album in arrivo.

Lana Del Rey: Let Me Love You Like a Woman

Il primo sintolo estratto da Chemtrails Over the Country Club è dunque questo intenso brano scritto da Lana con Jack Antonoff. Canta nel ritornello l’artista americana: “Let me love you like a woman, let me hold you like a baby, let me shine like a diamond, let me be who I’m meant to be“, ovvero “Lascia che ti ami come una donna, lascia che ti tenga come un bambino, lasciami brillare come un diamante, lascia che io sia ciò che sono destinata a essere“. Ascoltiamo insieme il nuovo brano:

Quando esce il nuovo album di Lana Del Rey?

Domanda lecita. Per ora non è stata ancora ufficializzata la data di uscita di Chemtrails Over the Country Club, ma tutto farebbe supporre che ormai manchi poco. Di recente la stessa Lana ha affermato che potrebbe uscire ini vinile il 7 gennaio. Ma è probabile che per la pubblicazione digitale manchi anche meno.

Ricordiamo che Lana in questo 2020 ha dovuto annullare il suo attesissimo concerto all’Arena di Verona a causa dell’emergenza Coronavirus. Un appuntamento che al momento non è stato riprogrammato né per il 2021 né per gli anni successivi. La speranza è che la cantautrice possa però prima o poi regalarci un nuovo spettacolo dal vivo in Italia.