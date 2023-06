Lana Del Rey in concerto in Italia nel 2023: data e biglietti

Lana Del Rey torna in concerto in Italia nel 2023 dopo cinque anni: la data e le informazioni sui biglietti.

Cinque anni dopo, riecco Lana Del Rey. A sorpresa, la popstar americana è pronta a ritornare in Italia, e non per le vacanze, bensì per un concerto a sorpresa. Un concerto che si svolgerà tra pochissimi giorni, a distanza appunto di più di cinque anni dalla sua ultima volta. Era l’aprile del 2018, i live furono organizzati nei palazzetti di Milano e Roma. Un’altra epoca, un altro mondo, prima del Covid, prima di molte altre cose.

Stavolta la sua partecipazione arriva senza molto preavviso, in uno dei principali festival italiani. Anzi, in un’appendice di questo festival, che si è avviato alla conclusione lo scorso weekend. Stiamo parlando di La Prima Estate. Scopriamo insieme la data e le informazioni sui biglietti.

Lana Del Rey in Italia: la data e del concerto del 2023

Lana si trova in Europa in questi giorni per Glastonbury, il più importante festival di musica dal vivo nel Regno Unito. E ha approfittato di questa sua presenza nel Vecchio Continente per regalarsi a sorpresa un nuovo live in Italia, paese che ha sempre dimostrato di amare.

Lo ha comunicato la stessa popstar con queste parole: “Amo l’Europa e dopo aver suonato a Glastonbury ho deciso di suonare qualche altro spettacolo in vari paesi prima del mio show ad Hyde Park a Londra del 9 luglio. Oggi annuncio uno spettacolo in Toscana che si terrà al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore domenica prossima, il 2 luglio. Altre date saranno rivelate molto presto. Non vedo l’ora di vedervi tutti“.

I biglietti del concerto di Lana a Camaiore

Non è stata un’esperienza semplice, quella a Glastonbury, per Lana. E forse anche per questo ha deciso di regalarsi qualche altra chance europea, prima del grande show di Londra. Nel celebre festival britannico si è presentata infatti con circa mezz’ora di ritardo sul palco e a mezzanotte è stata di fatto invitata con le brutte a interrompere il concerto. L’organizzazione, severissima, le ha spento luci e apparecchi. Non è possibile infatti andare oltre a quell’ora a Glastonbury.

Insomma, non proprio l’esperienza più bella della sua vita. Ma siamo certi che andranno meglio per Elizabeth Woolridge Grant in Italia, al Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dove l’attenderà un pubblico pronto ad abbracciarla anche con così poco preavviso. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.