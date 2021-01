A tre mesi da Let Me Love You Like A Woman Lana Del Rey è tornata con il singolo Chemtrails Over The Country Club, che è anche la title track del nuovo album in uscita il 19 marzo. Il pezzo è in pieno stile Lana e forse è il mio preferito dai tempi da quella perla di Lust For Life ft The Weeknd. Promosso anche il video musicale, nel quale vediamo la grandje djiva a bordo della sua cadillacchi che prende il volo nel mezzo di un uragano, mentre a terra ci sono delle lupe mannare glamurose. Unica pecca di questa clip? Mi aspettavo almeno un piccolo cameo per la più grande delle djive…



La cantante (che recentemente è stata attaccata dalla collega Azealia Banks) ha anche pubblicato la copertina e la tracklist del nuovo disco. Proprio in merito alla cover Lana del Rey ha dichiarato: “Quelle che vedete della fotografia sono le mie migliori amiche, visto che oggi me lo chiedete. Presenti nello scatto ci sono Valerie, un’amica di Del Rio Mexico, la mia migliore amica Alex, la splendida Dakota Rain ma anche la mia cara Tatiana. In questi 11 anni di carriera sono stata estremamente inclusiva in tutto ciò che ho fatto. I miei migliori amici sono rapper da tutto il mondo, alcuni di loro sono stati i miei fidanzati“.

Lana Del Rey: ascolta il singolo Chemtrails Over The Country Club

1. ‘White Dress’

2. ‘Chemtrails Over The Country Club’

3. ‘Tulsa Jesus Freak’

4. ‘Let Me Love You Like A Woman’

5. ‘Wild At Heart’

6. ‘Dark But Just A Game’

7. ‘Not All Who Wander Are Lost’

8. ‘Yosemite’

9. ‘Breaking Up Slowly’

10. ‘Dance Till We Die’

11. ‘For Free’