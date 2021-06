Continuano gli sbarchi a Lampedusa. Più di mille nelle ultime 72 ore. All’alba di stamani sono arrivati 36 tunisini rintracciati dalla motovedetta Cp 312 della Guardia costiera a 35 miglia a Sud del’isola. I migranti sono stati trasbordati e l’imbarcazione in legno è stata lasciata alla deriva. Il gruppo, dopo un primo triage sanitario direttamente in banchina, è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola. Da cui, in mattinata, sono stati trasferiti duecento ospiti: cinquanta migranti sono stati portati sulla nave quarantena “Azzurra”, altri 150 (soprattutto minori non accompagnati) sono stati fatti salire sulle motovedette della Capitaneria con destinazione Porto Empedocle. Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, è tranquillo: “Nessun allarme, la situazione è sotto controllo”.

Si conclude anche l’operazione di salvataggio della “Geo Barents”, l’imbarcazione di Medici Senza Frontiere. Sul ponte ha 410 naufraghi. Le è stato assegnato il porto di Augusta. A bordo 91 minori non accompagnati, 21 dei quali hanno un’eta’ compresa tra i 13 e i 15 anni. Tra i migranti anche persone con malattie croniche alle quali serve subito accesso a strutture specializzate, due persone che hanno difficolta’ motorie a causa di disabilità e lesioni, una donna incinta che deve essere al più presto assistita. Gli operatori di Msf hanno curato almeno 40 persone con problemi medici, tra cui bruciature da carburante, disidratazione, ipotermia e infezioni della pelle che, spiega il team della Ong, hanno urgente bisogno di cure specializzate sulla terraferma.

A Pozzallo, invece, sono in corso le operazioni di sbarco di 150 migranti trasferiti da Lampedusa con la “Fiorillo” della Guardia costiera: tra loro ci sono 130 uomini, 6 donne e 14 minori (11 maschi e 3 femmine). I Paesi di origine dichiarati sono Tunisia, Libia, Eritrea, Camerun, Siria, Guinea, Mali, Senegal, Ciad, Gambia, Costa d’Avorio e Sudan. Sono gia’ risultati negativi al tampone anticovid. Una volta a terra verranno indirizzati a Crotone per effettuare la quarantena.