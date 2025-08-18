Lampade LED Ricaricabili K-Bright, 2 Pezzi, 3000K, Verde

28.5 C
K-Bright Pack of 2 Table Lamps, 3000 K Night Lamp, IP54 Protection, Wireless Rechargeable LED Lamp, Suitable for Dinner, Reading, Room, Garden and Much More (Green)

Lampade da Tavolo K-Bright – Set di 2

Rendi il tuo ambiente ancora più accogliente con il set di due lampade da tavolo K-Bright. Queste lampade, grazie alla loro tonalità di luce calda a 3000 K, creano un’atmosfera perfetta per ogni occasione, sia che tu stia cenando, leggendo o semplicemente rilassandoti nel tuo giardino.

Design Moderno e Funzionale

Il design elegante e semplice delle lampade le rende adatte a qualsiasi ambiente, dalla camera da letto al soggiorno, dall’ufficio a un bar o caffetteria. La struttura metallica elegante e il paralume conico assicurano un’illuminazione a 360° senza zone d’ombra.

Praticità e Versatilità

  • Ricarica senza fili: Grazie alla batteria integrata, puoi posizionare le lampade ovunque, senza preoccuparti dei cavi. La lampada si ricarica rapidamente e offre un’autonomia di 8-12 ore, perfetta anche per le emergenze.
  • Impermeabilità IP54: Queste lampade non temono gli spruzzi d’acqua, rendendole ideali anche per l’uso all’aperto, per cene sotto le stelle o momenti di relax in giardino.

Le lampade arrivano in un pratico pacchetto che include un manuale d’uso e due cavi di ricarica USB-C da 1 metro.

Non perdere l’occasione di trasformare i tuoi spazi con eleganza e comfort. Scegli K-Bright e illumina la tua vita!

