Lampada Libro LED Pieghevole in 3 Colori – Decorazione Originale per Casa, Ufficio e Regalo per Compleanni e Festività (12 9 2.3cm)

Price: 23,99€

(as of Nov 12, 2024 08:01:03 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Controllo pratico: cambia il colore della luce aprendo e chiudendo la luce del libro, gialla, bianca, viola e ha una modalità sfumatura automatica, circolare, cambio colore a 3 livelli.

Specifiche

Materiale PU/carta Materiale pagina del libro Carta kraft Colore luce bianca fredda / luce gialla calda / luce viola rosa Durata 6 ore Stile retrò Modello alce

Controllo pratico

Dimensioni del prodotto 215 * 147 * 23mm Capacità della batteria 1800mA Dimensioni del prodotto 125 * 90 * 23mm Capacità della batteria 1200mA

Ampia applicazione di te

può usarlo come luce d’atmosfera, lampada da tavolo, lampada da terra, lampada da parete, luce notturna, droplight, luce esterna, luce di emergenza, ecc. La calda luce gialla offre un grande aiuto per le persone ad addormentarsi. È anche un regalo ideale per i tuoi bambini, genitori o amici, soprattutto in giorni speciali come Natale, San Valentino o il giorno del Ringraziamento.

Pile ‏ : ‎ 1 LR44 pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 20 x 10 x 3 cm; 200 grammi

Produttore ‏ : ‎ DEVASO

ASIN ‏ : ‎ B092Z85GNN

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

【Idea regalo perfetta】: può essere utilizzata come opera d’arte decorativa per la casa, la scuola e l’ufficio o come regalo di festa per i tuoi amici e familiari.

【Materiali di Gualità, Design Sano】: La copertina del libro è in pelle e il motivo retrò degli alci aggiunge un senso di mistero alla letteratura e all’arte., presenta isolanti termici e antistrappo, resistenti all’acqua e con elevata trasmissione della luce. luce senza flash e radiazioni, può tenere gli occhi lontani dall’esaurimento.

【Modalità di illuminazione multipla 3】diversi colori di luci sono viola, bianco e giallo caldo. 3 diversi modelli di luce sono respiranti, luminosi a lungo e alternati.

【Fino a 6 ore di lavoro】: può durare fino a 6 ore in modalità di scarsa illuminazione, adatto per essere utilizzato come lampada da lettura notturna per proteggere i propri occhi dai bambini.

【Pratica ricarica della porta USB】: batterie ricaricabili integrate con cavo USB, comode e rapidamente ricaricabili da PC, power bank o adattatore (non incluso)