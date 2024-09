Lampada Frontale LED Blukar 2000L Super Luminosa con Sensore di Movimento – Torcia Ricaricabile USB, 8 Modalità, Impermeabile per Campeggio, Corsa, Pesca e Trekking

13,99€ - 11,99€

(as of Sep 09, 2024 18:20:12 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Blukar, un marchio dedicato alle attività outdoor.

Per più di 2000 giorni, Blukar ha aspirato a fornire la migliore illuminazione e soluzione di viaggio più affidabile per gli appassionati di outdoor, ha sviluppato e progettato una serie di torce, lampada frontale, lampade da campeggio e porta cellulare auto che sono popolari in mercato.

Che tu stia esplorando la notte sconosciuta o attraversando aspre strade di montagna, Blukar è sempre con te!

Dissipare le Tenebre

Dissipare le Tenebre

Dissipare le Tenebre

Guida Sicura

【Ricaricabile USB】 Batteria ricaricabile integrata da 1200 mAh, questa lampada frontale può essere caricata tramite il cavo USB incluso. Il potente faro può supportare attività all’aperto a lungo termine dopo una carica completa, offrendoti una durata della luce più lunga e un’esperienza di ricarica più rilassata.

【8 modalità Luce con Rilevatore di Movimento】 Sensore di movimento integrato, premere 2 pulsanti per cambiare modalità. 5 modalità di illuminazione convenzionali: XPG White / COB White / XPG + COB White / COB Red / COB Strobe Red. 3 modalità di illuminazione del sensore: XPG White / COB White / XPG + COB White. Il sensore gestuale ti offre la comodità di cui hai bisogno per qualsiasi utilizzo al buio.

【Regolabile e Confortevole】 La base del faro regolabile a 45 ° ti consente di focalizzare la luce dove ne hai bisogno. L’archetto elastico è regolabile, confortevole, traspirante e non facile da infilare.

【Tecnologia LED COB】 I nostri fari combinano la tecnologia COB avanzata e la tecnologia LED XPG ultra-luminosa con un’ampia area di irradiazione, raggio uniforme e stabile, che può facilmente far fronte ad ambienti complessi e rendere più sicure le tue attività notturne.

【Impermeabile e Leggero】 I fari leggeri e impermeabili sono ideali per tutti i tipi di attività, come pesca, ciclismo, mountain bike, campeggio, arrampicata, bricolage, campeggio, esplorazione, lettura, riparazione auto e strumenti di emergenza, lavoro minerario, ecc. Perfetto regalo per la famiglia e gli amici.