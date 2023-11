Lampada da tavolo in silicone a forma di frutta e pera USB ricaricabile con dimmer touch

Panoramica:

[Modalità luce soffusa e modalità 7 colori] Spingere il cursore inferiore per passare dalla luce notturna a pera alla modalità luce calda. Pizzica o tocca la luce notturna per accenderla/spegnerla. Spingere il cursore nella direzione opposta per commutare la luce notturna dimmerabile in modalità colore. Quando si fa clic, la luce notturna dei bambini può scorrere tra 7 colori. Porta un’atmosfera diversa nella cameretta del tuo bambino.

[3 livelli di luminosità e timer] Premi il pulsante rotondo per cambiare la luminosità tra i livelli alto, medio e basso per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione. La luce notturna della cameretta con timer è più adatta ai bambini. Puoi scegliere un conto alla rovescia di 30/60 minuti e si spegnerà quando il bambino si addormenterà.

[Luce notturna sicura per bambini] Il paralume a forma di pera è realizzato in morbido silicone, privo di BPA e molto sicuro. Ha anche una sensazione di tocco morbido piacevole e confortevole. La luce rifratta attraverso il guscio in silicone è molto morbida e non violenta e non disturba il sonno. Perfetto per le camerette dei bambini.

[USB ricaricabile e portatile] Le luci notturne per bambini a batteria ricaricabile da 1200 mAh possono essere alimentate con la presa USB per la ricarica, che può funzionare ininterrottamente per 24 ore dopo una carica completa (luminosità media). I bambini possono portare con sé le luci notturne della cameretta quando viaggiano.

[Buona scelta per i regali] La lampada da notte a forma di pera è molto elegante e unica sia come regalo di compleanno/festival per ragazze, neonati, decorazioni per la cameretta dei bambini. Molto adatta anche per la neomamma come luce per la cameretta.

Dettagli del prodotto:

Voltaggio: 5 (V)

Materiale paralume: silicone

Tipo di interruttore: pulsante

Colore chiaro: indipendentemente dalla luce in silicone pera

Potenza sorgente luminosa: 1 W (W)

Modalità di alimentazione: batteria

Informazioni sulla taglia:

Dimensioni: 117*114*130(millimetro)

Contenuto del pacco:

Luce notturna in plastica X1