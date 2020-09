La pandemia, un affare per le mafie. Non solo per l’assalto ai soldi pubblici, ma anche perché ora imprese e aziende chiedono aiuto alle organizzazioni criminali. A dirlo sono i primi risultati del monitoraggio effettuato dalle forze di polizia che hanno scatenato la reazione del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ospite lunedì sera alla Festa del Pd di Modena. “Ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza appoggiandosi ai capitali mafiosi” sono le parole del ministro riportate da “La Stampa”.

Una denuncia che già a fine marzo e poi ancora durante i lunghi mesi dell’emergenza coronavirus aveva lanciato Roberto Saviano. Dopo aver letto le dichiarazioni di Lamorgese, lo scrittore si è sfogato sui social network: “L’avevo detto, ma in risposta dalla politica ci fu solo silenzio” ha scritto su Twitter.

E ancora: “L’avevo denunciato, gridato durante il lockdown….raccolsi silenzio. Ma non avevo solo lanciato l’allarme. Avevo parlato di come siano spesso i commercialisti (pochi ma pericolosi, pochi ma efficaci) a fungere da cerniera tra le imprese in difficoltà e i capitali criminali”.

“Preferirono dire – aggiunge lo scrittore – che infangavo la categoria, preferirono buttare tutto in caciara, come si fa quando è meglio parlar d’altro. Ma è nel silenzio che proliferano le mafie. La nostra disattenzione è il loro migliore alleato”.