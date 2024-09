L’amore perduto e la lotta contro la depressione

Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa e presenza fissa nel programma “Oggi è un altro giorno”, è attualmente concorrente del Grande Fratello, iniziato il 16 settembre 2024. Negli anni, la sua vita privata è stata segnata da relazioni e difficoltà personali.

Recentemente, Jessica ha parlato della sua relazione con Davide, un pasticciere di 28 anni, da cui si è separata nel 2022. Durante la sua partecipazione al programma condotto da Serena Bortone, la Morlacchi ha condiviso che la loro storia era iniziata grazie a un incontro casuale, ma che la relazione è terminata, nonostante Davide avesse espresso il suo forte affetto per lei. Attualmente, Jessica avrebbe iniziato una nuova frequentazione con Rosario Albanese, un imprenditore romano, ma questa è rimasta poco chiara e sembrerebbe già conclusa, visto che si è presentata al Grande Fratello come single in cerca d’amore.

Oltre a queste dinamiche sentimentali, Jessica ha affrontato significative sfide personali. Tra il 2005 e il 2013, è stata assente dalle scene a causa di attacchi di panico, ansia e agorafobia, che l’hanno portata alla depressione. Ha raccontato le difficoltà di vivere con questi disturbi, sottolineando come avesse iniziato a soffrire di attacchi di panico all’età di 16 anni, che hanno condizionato profondamente la sua vita e le sue abilità sociali.

Un episodio controverso che ha segnato la sua carriera è stata una molestia in diretta televisiva da parte di Memo Remigi durante una puntata di “Oggi è un altro giorno”. Remigi, con cui aveva familiarità, ha compiuto un gesto inappropriato, portando la Rai ad allontanarlo per 15 mesi. Jessica ha chiarito che il cantante si è scusato con l’azienda, ma non direttamente con lei. Questo evento ha messo in luce le problematiche di rispetto e confine nel mondo dello spettacolo.

In sintesi, la vita di Jessica Morlacchi è caratterizzata da relazioni che si intrecciano con lotte personali, inclusi disturbi di salute mentale e situazioni di molestia che hanno influenzato non solo la sua carriera, ma anche il suo benessere personale. La sua partecipazione al Grande Fratello rappresenta una nuova opportunità di rinascita.