L’amore non va in vacanza diventa una serie su Apple Tv+

Un grande classico del cinema romantico, L’amore non va in vacanza, si prepara a tornare sullo schermo, ma questa volta in forma di serie TV. La piattaforma Apple TV+ ha avviato i lavori per un adattamento di questa celebre commedia del 2006, diretta da Nancy Meyers.

La nuova serie, intitolata The Holiday, seguirà le vicende di due donne, una britannica e l’altra americana, che decidono di scambiarsi le loro case durante il periodo natalizio, con l’intento di trovare l’amore. La trama, pur mantenendo l’essenza del film originale, introdurrà nuovi personaggi e affronterà tematiche più contemporanee.

Attualmente, la produzione è attivamente alla ricerca di attori principali, con l’obiettivo di ingaggiare nomi noti sia nel panorama britannico che in quello americano. A occuparsi della produzione è la Left Bank Pictures, con Kessie Ducker nel ruolo di produttrice esecutiva e sceneggiatrice, in collaborazione con Rob Delaney.

Nonostante la popolarità del film originale, Nancy Meyers non sarà coinvolta in questo nuovo progetto. L’autrice ha commentato la notizia sui social, esprimendo sorpresa per l’annuncio e rivelando che si tratta di un’esperienza nuova per lei. La serie promette di rinnovare uno dei racconti d’amore più amati dal pubblico, portando con sé quella magia natalizia che ha fatto breccia nei cuori di molti.