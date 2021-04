Fedez e Noemi, L’amore eternit: il significato del testo della canzone del rapper e della cantante romana, tornata virale su TikTok.

A Sanremo 2021 ha fatto il suo debutto in compagnia di Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome. Sui social, e in particolare su TikTok, Fedez è però ancora virale con un altro dei suoi grandi successi, una super hit in collaborazione con Noemi: L’amore eternit. Brano del 2014, è tornato di moda proprio sul social cinese grazie a una serie di video realizzati dai creator per raccontare la fine della loro relazione. Scopriamo insieme il significato del testo.

L’amore eternit: il significato del testo di Fedez e Noemi

Tratto dall’album Pop-Hoolista, L’amore eternit raggiunse all’epoca oltre 38 milioni di views, complice anche il video-cortometraggio che metteva in relazione i parallelismi tra una storia d’amore e uno dei problemi principali dell’attualità italiana dell’epoca, il caso ‘Eternit’.

Singolo tra i più amati della carriera del rapper, è un manifesto del pop rap, capace d’imporsi in quegli anni fino a fare scuola. Il testo mette in relazione appunto il tema dell’eternit con quello della fine di una relazione d’amore, con una serie d’immagini forti e capaci di emozionare.

L’amore eternit virale su TikTok

Il brano, pubblicato ormai diversi anni fa, è stato riscoperto dalla Generazione Z, che lo ha utilizzato in tantissimi video su TikTok, facendolo entrare nella sezione dei singoli in tendenza. Tantissimi creator stanno infatti raccontando la fine delle loro storie d’amore utilizzando proprio il brano storico del rapper milanese con la cantante dai capelli rossi.

La challenge che ha reso il brano virale è #amoreeternit, e vede riprodotta soprattutta la parte del ritornello cantanta da Noemi: “Di storie ce ne sono tante, pensavo fossi l’ultima e invece no, in fondo anche tu, sei solo un segno in più“. Il successo di questa sfida è straordinario, e a oggi si possono vedere già diverse centinaia di clip che utilizzano questa canzone diventata quasi un classico.

