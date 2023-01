l’amore è senza confini video

La storia dell’amore senza confini di una dolce cagnolina, di nome Sadie, che ogni giorno attende il padrone in strada senza curarsi del pericolo.

Gli animali sono in grado di mostrare il loro affetto e il loro amore in modi del tutto sconosciuti agli esseri umani. Si potrebbe quasi dire che le migliori qualità dell’animo siano proprie solo degli animali e siano del tutto estranee invece alla maggior parte degli umani. Aggettivi come leale, fedele, buono, disinteressato sono più appropriati quando si parla degli animali, che presentano queste qualità in modo perfetto e puro e che concedono il loro affetto senza alcuna condizione. Questo è esattamente l’atteggiamento assunto da una cagnolina di nome Sadie. La quattro zampe è così fedele al suo umano e prova così tanto affetto per lui da aspettarlo tutto il giorno finché non torna dal lavoro, nella strada davanti alla casa, incurante del pericolo causato dalle automobili.

L’amore che supera tutti i confini della cagnolina Sadie: attende tutto il giorno il ritorno del padrone – VIDEO

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

La fedeltà di questa bellissima cagnetta dal manto marrone è testimoniata da un video caricato su YouTube sul canale The Dodo. Il filmato mostra proprio i diversi momenti della giornata durante i quali Sadie aspetta fiduciosa il ritorno di Tim. Nell’attesa la quattro zampe si sdraia in terra, fa un riposino, si siede in modo educato, per saltare infine dalla gioia non appena vede la macchina del suo amico umano. Le scene finali del video mostrano infatti la felicità incommensurabile di Sadie che non riesce a trattenersi dal correre attorno alla macchina e poi attorno a Tim una volta sceso dall’auto, dimostrando in questo modo il suo amore e allo stesso tempo la grande sofferenza provata durante le ore di lontananza.

Ti potrebbe interessare anche >>> Guarda il mare aspettando invano il suo defunto padrone: la storia di Vaguito

La prima volta che Sadie si è comportata in questo modo, la sua umana Sara era rimasta piuttosto sorpresa e aveva pensato che si fosse trattato di un puro caso, ma così non è stato. Era passato ormai diverso tempo da quanto la giovane coppia di sposi, Sara e Tim, avevano adottato la cagnolina e mai questa aveva agito così. Un giorno, mentre il marito si trovava al lavoro, Sara si è accorta che la cagnetta si era allontanata, uscendo dalla porta rimasta aperta. Dopo aver visto che si trovava seduta in mezzo alla strada davanti al vialetto dell’abitazione, la giovane si è subito precipitata fuori temendo che la situazione potesse essere pericolosa per la cagnolina e l’aveva riportata dentro. Non appena si era distratta un altro momento, la quattro zampe era uscita in strada di nuovo passando per la porta non ancora chiusa a chiave.

Ti potrebbe interessare anche >>> Vecchio e stanco, non vuole morire prima di vedere la bimba che sta per nascere – FOTO

Sara credeva che quello che era accaduto fosse stata una semplice coincidenza e che Sadie non avrebbe aspettato altre volte l’arrivo di Tim. Per assicurarsi di ciò il giorno dopo la donna ha provato a lasciare aperta la porta di casa; appena la cagnolina se ne è resa conto è sgattaiolata fuori e ha atteso pazientemente seduta in strada. Da allora tutti i giorni la dolce cagnetta ha passato intere ore seduta in strada per poter essere la prima a dare il bentornato a casa al suo umano appena arrivato dal lavoro. La storia d questa famiglia offre così un’ulteriore testimonianza di quanto gli animali siano in grado di essere fedeli e leali. (di Elisabetta Guglielmi)