“L’amore è finito” Storia al capolinea per l’amatissima coppia: lei lo annuncia in questo modo

La coppia formata da Renata Presti e Maurizio Franciarotta, protagonista del programma Uomini e Donne, ha suscitato molte polemiche a causa della loro differenza di età: 51 anni lui e 63 lei. Nonostante le critiche, i due sembravano determinati a far funzionare la loro relazione, che era iniziata durante l’ultima edizione del programma. Alla fine della trasmissione, hanno deciso di lasciare insieme, ma la loro storia è durata solo due mesi a causa della lontananza.

Renata ha trascorso i mesi di luglio e agosto in Australia per assistere suo figlio con la nipotina, mentre Maurizio si trovava in Italia con la sua famiglia e i suoi impegni lavorativi. Renata ha sottolineato che il viaggio era stato programmato da tempo, prima che iniziasse la sua relazione con Maurizio. Tuttavia, al rientro in Italia, la situazione tra i due era cambiata drasticamente.

Dopo circa quindici giorni dal ritorno, Renata ha annunciato che la loro storia era giunta al termine. Durante una diretta Instagram, ha dichiarato: “L’amore è finito. Chiedilo a lui come è finito”. Renata ha raccontato che, a poco più di due settimane dal suo rientro, non aveva più sentito Maurizio. Lui le aveva comunicato che, a causa dei suoi impegni familiari e lavorativi, non sarebbe stato presente come prima. Quando Renata ha chiesto ulteriori chiarimenti, Maurizio è semplicemente sparito.

Renata ha menzionato che era passato quasi un mese senza contatti e si è mostrata delusa dal comportamento di Maurizio. “Sarà stata la lontananza, non lo so, ma se hai il coraggio dimmi il perché. Dimmi pure ‘ho un’altra’, ‘non ho più voglia di vederti’ ma dimmi qualcosa”, ha detto. La situazione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che Maurizio continuava a mettere “like” ai suoi post su Facebook, nonostante il silenzio tra di loro. Con amarezza, Renata ha concluso: “Sparisce però poi mi mette i like su Facebook. Lasciamo stare…io sto bene così”. La loro storia, quindi, si è conclusa tragicamente, lasciando dietro di sé un sentimento di incomprensione e delusione.