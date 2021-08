Decisamente non si ferma la tendenza positiva del settore della tecnologia di consumo nel nostro Paese: secondo le rilevazioni di GfK Market Intelligence, nel primo semestre del 2021 il mercato italiano ha registrato una crescita complessiva del +21,3% rispetto allo stesso periodo del 2020.

La crescita delle vendite nei primi sei mesi dell’anno è stata più marcata nei punti vendita tradizionali (+75,5%) rispetto al canale online (+24,5%); questo incremento maggiore su base annua è ovviamente legato alle chiusure dei negozi durante il primo lockdown della primavera 2020, che aveva portato a un rallentamento delle vendite nei negozi fisici e a una crescita del ricorso all’e-commerce.

Nel periodo analizzato, risultano positivi tutti i segmenti che compongono la tecnologia: in crescita l’elettronica di consumo, che registra un incremento delle vendite del +30,1%, in particolare fra i televisori (+31,2%), per effetto di grandi eventi sportivi, ma soprattutto dell’annunciato switch-off, che ha convinto molti ad acquistare un nuovo apparecchio. Trend in crescita anche per i grandi elettrodomestici (+27,8%), con performance di vendita particolarmente positive per asciugatrici, lavastoviglie e i dispositivi per la cucina. Crescita a doppia cifra anche per il comparto della telefonia (+21,1%), decisamente il più importante per giro d’affari del mercato italiano della tecnologia di consumo.

Il settore che è cresciuto di più è stato comunque quello dell’home comfort (+52,1%), per ragioni legate alle condizioni atmosferiche di questi primi 6 mesi del 2021, con un forte incremento delle vendite di condizionatori e ventilatori negli ultimi mesi di rilevazione; in forte crescita anche la fotografia (+45,9%), che aveva fatto registrare trend molto negativi durante tutto il 2020, penalizzata dalle limitazioni alla mobilità e quindi alle attività outdoor.

Rispetto a quanto registrato da GfK nei mesi scorsi, ha invece rallentato per la prima volta la crescita del piccolo elettrodomestico (+16,3%) e del settore It Office (+13,2%), ma va ricordato che questi due comparti sono quelli che avevano visto gli incrementi maggiori nel corso del 2020: una frenata della crescita rientra quindi in un progressivo ritorno alla normalità del mercato. Secondo gli analisti, un altro elemento da sottolineare è la difficoltà nel reperimento delle materie prime, legata soprattutto all’approvvigionamento dei semiconduttori.

Andando infine a vedere i dati più recenti relativi all’andamento della tecnologia di consumo (riferiti a giugno 2021), emerge un trend positivo per tutti i settori, con l’eccezione sempre del piccolo elettrodomestico e dell’It Office, che nello stesso periodo del 2020 avevano registrato un vero e proprio boom delle vendite; complessivamente, a giugno 2021 il mercato della tecnologia di consumo risulta comunque in crescita del +6,2% rispetto allo stesso mese del 2020.