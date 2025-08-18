Lamine Yamal e le sue sfide per il Pallone d’Oro in Spagna

Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona, si è posto tre obiettivi per conquistare un giorno il Pallone d’Oro. Il diciottenne, dopo una stagione straordinaria, è uno dei principali candidati alla vittoria del prestigioso premio. Ha realizzato 18 gol e fornito 21 assist in tutte le competizioni, contribuendo al successo del Barcellona nella Liga e nelle semifinali di Champions League.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Parigi, dopo la chiusura delle votazioni, prevista a breve. Nella sua prima partita della nuova stagione, Yamal ha brillato segnando e regalando assist nella vittoria per 3-0 contro il Maiorca.

Sebbene Ousmane Dembélé sia considerato il favorito per il Pallone d’Oro, gli esperti non escludono che Yamal possa vincere il premio in futuro. Secondo quanto riportato, l’attaccante ha fissato obiettivi come segnare di più, migliorare nei calci di punizione e nei rigori, mostrando la sua determinazione a diventare un leader dell’attacco del Barcellona.

Durante la vittoria contro il Maiorca, Yamal ha celebrato il suo gol imitando la leggenda NBA LeBron James, facendo il gesto della corona. La celebrazione, già utilizzata in un’amichevole contro l’FC Seoul, è diventata parte del suo repertorio ufficiale. Dopo la partita, Yamal ha condiviso un post su Instagram menzionando LeBron e ha dichiarato di essere felice di segnare con la maglia del Barcellona, un sogno per lui.