Lamine Yamal compie 18 anni e si prepara per la Champions

Lamine Yamal celebra oggi un traguardo importante nella sua giovane carriera, compiendo 18 anni. Questa mattina si è presentato puntualmente alle 8.15 al raduno del Barcellona, anticipando il termine fissato dal tecnico Hansi Flick, che era alle 9.

Ieri, Yamal ha festeggiato il suo compleanno con una cerimonia in famiglia. Durante il raduno, ha affrontato le visite mediche e un test, approfittando dell’occasione per condividere con i canali social del club le sue aspirazioni. “Per i miei 18 anni chiedo ciò che ho ricevuto per i 16 e i 17, più la Champions e ovviamente il Mondiale. Devo sempre puntare a vincere e darò il massimo per raggiungere questi obiettivi”, ha dichiarato il nuovo maggiorenne.

Mercoledì prossimo, il Barcellona annuncerà ufficialmente il rinnovo del contratto di Yamal, che lo legherà al club fino al 2031, con una clausola rescissoria fissata a un miliardo di euro. In tale occasione, il giocatore sarà accompagnato dai genitori, dalla nonna materna Fatima e dal fratello minore Keyne. Sarà anche l’opportunità per comunicare che Yamal indosserà la maglia numero 10, recentemente lasciata libera da Ansu Fati, trasferitosi al Monaco.