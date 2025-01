L’amiloidosi: la testimonianza della moglie sulla ‘strada senza ritorno’

Le condizioni di Oliviero Toscani, il noto fotografo italiano, si sono aggravate dopo essere stato ricoverato in rianimazione all’ospedale di Cecina. Toscani, che sta combattendo contro l’amiloidosi da oltre un anno, è stato portato d’urgenza al Pronto Soccorso il 10 gennaio 2025 a causa di un peggioramento della sua malattia. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il quadro clinico del fotografo è molto grave; sebbene riesca a respirare autonomamente, non risulta più cosciente.

La moglie di Toscani, Kristi Moseng, ha espresso grande preoccupazione per la situazione, definendo la sua condizione come “una strada senza ritorno”. I dettagli delle sue condizioni di salute rimangono riservati dai medici del Pronto Soccorso, ma è chiaro che il fotografo necessiti di cure intensive. Toscani ha già subito diversi danni agli organi a causa dell’amiloidosi, malattia rara e incurabile di cui ha fatto esperienza negli ultimi anni.

I problemi di salute di Toscani non sono nuovi; prima di Natale, era stato ricoverato per un lungo periodo, ma sembrava che avesse mostrato segni di miglioramento, tanto da essere dimesso in occasione delle festività. Tuttavia, il suo stato di salute è rapidamente deteriorato, portandolo a un nuovo ricovero all’inizio del 2025.

Dopo una diagnosi ufficiale avvenuta nel luglio 2023, Toscani è seguito dalla Fondazione Monasterio di Pisa, che è specializzata nel trattamento di questa malattia. L’amiloidosi ha avuto impatti significativi sulla vita del fotografo, incluso un drastico calo di peso. La situazione di Toscani è monitorata da un’équipe medica, anche se i dettagli rimangono scarsi rispetto all’evoluzione della sua salute.

Oliviero Toscani è conosciuto non solo per il suo lavoro innovativo nella fotografia e nella pubblicità, ma anche per le sue posizioni provocatorie su temi sociali e politici. Adesso, la sua lotta contro l’amiloidosi ha catturato l’attenzione del pubblico, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.