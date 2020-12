Enock Barwuah non ha creato nessuna dinamica interessante all’interno del Grande Fratello Vip, ma una volta uscito si è lasciato andare ad un commento che ha alimentato e non poco un gossip nato da Barbara d’Urso.

Facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa l’ex ballerino di Amici, Tony Aglianò, ha confessato a Barbara d’Urso che un amico di Enock Barwuah in discoteca c’aveva provato con lui.

“Enock sui messaggi che ha inviato a Selvaggia ha detto che è stato l’amico a farlo, ma non è vero. Quando l’amico ci ha detto di entrare nel privé, questo amico invitava me e non Selvaggia. Ecco perché non è stato l’amico a mandare i messaggi a Selvaggia. Ho messaggiato con lui anche su Instagram. Lui non poteva parlare in maniera esplicita perché fa un tipo di lavoro nel mondo del calcio ed è sposato. Non direi mai il nome, non mi permetterei mai di dirlo”.

Il gossip è stato riportato anche ad Enock che ha categoricamente smentito che questo suo amico avesse un interesse nei confronti di Tony Aglianò perché “è sposato”.

Al termine della puntata Selvaggia Roma, parlando con gli altri coinquilini, ha confermato dell’interesse dell’amico di Enock nei confronti di Tony.

“Tony se n’è uscito così… Io gli avevo detto di non dire nulla. Preferivo non uscisse. Non volevo mettere nel mezzo Tony. Se sapevo che l’amico di Enock voleva Tony? Sì, ma non volevo dirlo.

Tony mi disse che c’era l’amico di Enock che c’aveva provato. Lui aveva un interesse per il mio amico. Quella serata c’era lui che gli diceva ‘Tony vieni qui con noi‘. Da quello che so io, c’era l’amico di Enock che era molto interessato. Io comunque sul cellulare ho parlato con Enock, l’amico non era fidatevi, ha ragione il mio migliore amico. Questo uomo non è proprio gay, ma era interessato a Tony. Non facciamo nomi vi prego”.