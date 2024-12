L’amico alla guida era senza patente

Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 2024 a Velletri, vicino Roma, causando la morte di un giovane di 24 anni, Diego Pezzimenti. Il ragazzo era passeggero in una Fiat Cinquecento X guidata da un amico di 21 anni, Davide Halilovic, il quale si trovava alla guida senza patente. L’auto ha perso il controllo, colpendo una barriera di cemento e ribaltandosi più volte. Dei quattro ragazzi a bordo, Diego è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, trovandosi a diversi metri di distanza dall’auto, e secondo le prime valutazioni, è deceduto sul colpo.

I soccorsi, composti da Carabinieri, vigili del fuoco e personale medico del 118, sono intervenuti prontamente. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre gli altri tre passeggeri, di età compresa tra i 21 e i 23 anni, rimasti intrappolati nell’auto capovolta. Questi sono stati trasportati in ospedale con ferite gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto lungo via dei Cinque Archi, una zona che si trova a meno di 50 km dalla capitale. Sebbene siano ancora in fase di investigazione le cause esatte dell’impatto, sembra che l’auto viaggiasse a velocità eccessiva e che fosse stata noleggiata da un’altra persona. Inoltre, il guidatore Halilovic è attualmente sotto indagine; si stanno anche effettuando accertamenti sul suo stato di ebbrezza, considerato che, alla prassi, è stato sottoposto a test alcolemici e tossicologici in ospedale. Un risultato positivo potrebbe aggravare la sua posizione legale.

Le indagini continuano per ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere come sia potuto accadere un evento così tragico. La morte di Diego Pezzimenti ha suscitato un’ondata di dolore nella comunità di Velletri, ponendo l’accento sulla questione della guida senza patente e della sicurezza stradale, evidenziando i rischi associati a comportamenti imprudenti alla guida.