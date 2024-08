L’amicizia tra un gattino senza occhi e il micetto commuove il web

Commuove il web l’amicizia incredibile tra un gattino senza occhi di nome Alfie e il micetto di nome Milo: le immagini fanno il giro del mondo.

Qualche settimana fa, in un rifugio statunitense della Florida, è arrivato un gattino molto speciale dal manto bianco e nero. Il piccolo, ribattezzato con il nome di Alfie, faceva parte di un gruppo di sedici felini domestici abbandonati tutti insieme a Riverview. Tra i suoi compagni Alfie si distingueva non solo per essere il più piccolo ma anche per essere il più debole di salute. Non appena i veterinari lo hanno visitato si sono subito resi conto che era affetto da una grave infezione agli occhi. Nonostante la situazione apparisse abbastanza critica, Alfie ha dimostrato a tutti la sua forza e il suo coraggio. Grazie all’amicizia speciale instauratasi con un altro cucciolo, un micetto dal manto grigio di nome Milo, il piccolo si è ripreso.

L’amicizia tra Milo e Alfie: le immagini dei due cuccioli emozionano gli utenti del web

La storia del gattino è stata raccontata in una serie di post condivisi sulla pagina Facebook del rifugio statunitense che si è preso cura del cucciolo, l’Animalluvr’s Dream Rescue (all’account social @Animalluvr’s Dream Rescue).

Come raccontato nei post condivisi su Facebook, il piccolo gattino è arrivato al rifugio con una seria infezione oculare bilaterale causata da un difetto alla nascita. I veterinari lo hanno dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per la rimozione degli occhi. Il micetto si sta riprendendo benissimo e sta dimostrando a tutti coloro che si prendono cura di lui quanto sia vivace, dolce e affettuoso.

Una donna, Nadija, volontaria di Animal Luvr’s Dream Rescue, ha deciso di prendere in affidamento Alfie. Ed è nella sua casa che il cucciolo ha incontrato Milo. Come racconta Nadija, mentre Alfie esplorava la nuova casa, cercando di orientarsi tra odori e suoni sconosciuti, è scivolato e caduto sopra Milo. Da quel momento, i due cuccioli non si sono più separati. Milo si è mostrato sin da subito dolcissimo e premuroso nei confronti di Alfie, seguendolo ovunque e facendogli da guida.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Il mio gatto si sente solo? La solitudine è una grande problematica anche per i nostri cuccioli

La donna ha commentato che «È sorprendente quanto velocemente Alfie si sia adattato alla sua nuova vita: sono così orgogliosa di lui. Sono certa che il merito sia anche di Milo». Dato il loro incredibile legame, Nadija ha consigliato al rifugio di far adottare insieme i due micetti. Alfie e Milo vanno d’accordo sia con altri gatti sia cani di piccola taglia. Chi desidera offrire loro una nuova vita può compilare il form per l’adozione collegandosi al sito web all’indirizzo animalluvrs.org.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> La mamma è andata via: gatto consola il suo fratellino disperato, è tenerissimo

Cani e gatti con bisogni speciali inoltre hanno il potere di relazionarsi con i loro umani in un modo unico ed emozionante. I volontari dei rifugi e le famiglie di cagnolini o gatti con bisogni speciali diffondono spesso sui social network i filmati che hanno per protagonisti i loro quattro zampe. Queste immagini servono di incoraggiamento e ispirazione per tutti coloro che hanno un animale con bisogni speciali. Le storie dimostrano quanto questi cuccioli riescano a comunicare con i loro umani in un modo particolare, ricambiando così tutto l’affetto che ricevono. Proprio come saprà fare Alfie. (di Elisabetta Guglielmi)