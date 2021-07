I tormenti di Silvia, il giorno dopo. Forse potevo gridare, forse potevo scappare, però non l’ho fatto, perché non l’ho fatto… Forse, però, chissà. Lo sconforto non ci ha messo otto giorni per prendersi la testa di Silvia e convincerla a sporgere denuncia, gli sono bastate poche ore. “L’unica cosa che provo dopo queste esperienze è sentirmi senza valore”, scrive lei. “La gente mi usa quando e come vuole, poi mi getta via come spazzatura”. Ha bisogno di parlare, di confidarsi con qualcuno di fidato a cui consegnare – attraverso messaggi su Snapchat che sI autocancellano – il racconto della notte di Cala di Volpe.

Qualcuno come M.R., l’amica di infanzia. E pazienza se è lontana, lassù in Norvegia, e non sa niente della Sardegna, della Costa Smeralda e dei quattro ragazzi di Genova incontrati al Billionaire. “Mio Dio Silvia, sono così dispiaciuta per quello che ti è successo, quei ragazzi ti hanno manipolato, hanno approfittato di te”, le risponde, appena realizza di cosa le sta parlando. “E non importa che tu non abbia gridato, o non li abbia fermati…ti hanno manipolato e ti hanno umiliato”.

Se questa conversazione è oggi agli atti dell’inchiesta del procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, e della sostituta Laura Bassani, è solo perché M., per rispondere a Silvia (nome di fantasia), ha usato Whatsapp. E la studentessa milanese di origini scandinave ha poi fatto vedere gli screenshot della chat ai carabinieri della Compagnia Duomo di Milano, cui si è rivolta il 26 luglio 2019, otto giorni dopo il festino alcolico, per denunciare per violenza sessuale Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

Venerdì prossimo è fissata l’udienza preliminare a Tempio, chiamata a stabilire se il figlio del fondatore del Movimento dei 5 Stelle e gli altri tre debbano andare a processo (e, nell’eventualità, con quale rito, se ordinario o abbreviato che concede lo sconto di un terzo della pena nel caso di condanna) oppure possano essere prosciolti. Lo sfogo di Silvia con M., recuperato dal telefonino, è utile all’accusa e ai legali della ragazza per cancellare l’insinuazione avanzata da Beppe Grillo nell’ormai famoso video su Facebook, nel quale il garante dei 5S sostiene che la ragazza era consenziente (“la mattina viene stuprata, il pomeriggio fa kitesurf e otto giorni dopo fa la denuncia, è strano!”). Non è ciò che prova Silvia dopo aver trascorso la notte con i quattro ragazzi. Dentro di sé si agitano dubbi, lacerazioni emotive, complessi, debolezze.

“So bene che tu sei insicura”, le scrive l’amica. “Loro hanno sfruttato la tua insicurezza per usarti, è al cento per cento colpa loro. Silvia, voglio veramente che tu veda un terapista, perché è dannoso per te incolpare te stessa, ti renderà ancor più insicura. Devi capire che sono loro ad aver sbagliato e che tu non ti meritavi niente di quello che ti hanno fatto. E non hai fatto niente per meritarlo…”. M. disapprova anche Roberta, la compagna di scuola che era con Silvia durante la nottata nell’appartamento a disposizione di Ciro Grillo. “Hai bisogno di ricominciare, Silvia. E non devi stare alla larga solo dagli uomini spregevoli, ma anche dalla gente brutta. Roberta ha fatto casino quella notte e non dovresti circondarti neanche di gente come lei. Quando tornerai a Milano? Vengo a Milano e andiamo dal terapista insieme, ti tengo la mano”.

Silvia, quando chatta con M., è ancora in Gallura. “Ti prometto che andrò a parlare con qualcuno, anche se non sono sicura che cambierà le cose. Chi lo sa, forse mi aiuterà a rimettermi in carreggiata. Sto accumulando troppa roba brutta, non riesco più a gestirla…diventa sempre più difficile capire perché mi accadono cose come questa e come posso fare a evitarle. Mi sento così frustrata, da impazzire. La gente mi usa e mi butta via come spazzatura. E non parlo solo delle persone che non conosco, parlo anche di quelli che considero amici”. Infine, un desiderio che è anche speranza. “L’unica cosa che vorrei è ricominciare, un nuovo inizio, avere un’altra testa ed essere circondata di persone di cui mi importa veramente. Ma il mio problema ora sarà che ho perso la capacità di fidarmi della gente. E sento che sto meglio da sola”.