Lamentele di Lorenzo su Cesara e Shaila durante la pubblicità del Grande Fratello

Da quando non è riuscita a conquistare il terzo posto per la finale, Shaila Gatta ha riflettuto sulla sua relazione con Lorenzo Spolverato, giungendo alla conclusione che questa l’ha penalizzata. Durante una puntata del Grande Fratello, ha discusso di questo con Lorenzo, e Cesara Buonamici ha approvato le sue parole, sostenendo che l’attenzione si era concentrata su Lorenzo, lasciando Shaila in secondo piano. Lorenzo ha reagito male ai complimenti rivolti a Shaila, lamentandosi in privato con Chiara Cainelli, dicendo che le colpe sono sempre state attribuite a lui senza preavviso.

Successivamente, Lorenzo ha criticato Shaila per non aver commentato le parole di Cesara, facendo notare che non si era espressa in sua difesa. Ha affermato di aver dato tutto nella relazione e di non essere il “capro espiatorio” di quanto accaduto. Shaila, d’altra parte, ha cercato di giustificarsi, dicendo di non aver compreso il contesto del commento di Cesara e che la loro situazione era più complessa. Ha spiegato che i suoi sentimenti erano diretti più verso se stessa che verso di lui, e il suo silenzio era dovuto all’emozione del momento.

Il conflitto ha sollevato anche le reazioni dei fan, molte delle quali hanno preso le parti di Lorenzo, sottolineando la complessità della situazione e il fatto che Shaila, secondo alcuni, non meriterebbe Lorenzo. La dinamica tra i due continua a essere al centro dell’attenzione nel reality.