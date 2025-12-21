Lame Gillette Fusion5, 12 pezzi, 5 lame

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €34.99 – €29.96

⭐ Valutazione: 4 / 5

Gillette Fusion5 12 Replacement Razor Blades with Lubricating Strip for Smooth Smoothness and 5 Blades for Deep and Long Shaving Gillette

Sperimenta la rasatura più profonda e duratura con Gillette Fusion5

Le lame di ricambio Gillette Fusion5 sono progettate per offrire una rasatura liscia e confortevole. Queste lame di ricambio sono dotate di 5 lame affilate che garantiscono una rasatura profonda e duratura. La striscia lubrificante presente sulle lame assicura un movimento più fluido e confortevole, migliorando l’esperienza di rasatura.

Vantaggi pratici:

Rasatura più profonda e duratura grazie alle 5 lame affilate

Striscia lubrificante per un movimento più fluido e confortevole

Precisione e cura nei dettagli grazie al trimmer per aree difficili da raggiungere

Micro-fini per lisciare la pelle prima della rasatura e micro-comb per guidare i peli verso le lame

Caratteristiche tecniche:

Le lame di ricambio Gillette Fusion5 sono compatibili con tutti i rasoio Gillette Proglide e Fusion5. Ogni ricarica consente fino a 20 rasature (considerando 3 rasature a settimana). Il prodotto è realizzato da Procter & Gamble e ha dimensioni di 25,1 x 11,2 x 2,3 cm, con un peso di 130 g.

Acquista ora e scopri la differenza! Scegli le lame di ricambio Gillette Fusion5 per una rasatura più profonda, duratura e confortevole. Con la loro tecnologia avanzata e la striscia lubrificante, queste lame di ricambio sono il perfetto complemento per il tuo rasoio Gillette. Acquista ora e scopri la differenza!