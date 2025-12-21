9.1 C
Roma
domenica – 21 Dicembre 2025
Offerte

Lame Gillette Fusion5, 12 pezzi, 5 lame

Da stranotizie
Lame Gillette Fusion5, 12 pezzi, 5 lame

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €34.99 – €29.96

⭐ Valutazione: 4 / 5

Gillette Fusion5 12 Replacement Razor Blades with Lubricating Strip for Smooth Smoothness and 5 Blades for Deep and Long Shaving Gillette

Sperimenta la rasatura più profonda e duratura con Gillette Fusion5

Le lame di ricambio Gillette Fusion5 sono progettate per offrire una rasatura liscia e confortevole. Queste lame di ricambio sono dotate di 5 lame affilate che garantiscono una rasatura profonda e duratura. La striscia lubrificante presente sulle lame assicura un movimento più fluido e confortevole, migliorando l’esperienza di rasatura.

Vantaggi pratici:

  • Rasatura più profonda e duratura grazie alle 5 lame affilate
  • Striscia lubrificante per un movimento più fluido e confortevole
  • Precisione e cura nei dettagli grazie al trimmer per aree difficili da raggiungere
  • Micro-fini per lisciare la pelle prima della rasatura e micro-comb per guidare i peli verso le lame

Caratteristiche tecniche:
Le lame di ricambio Gillette Fusion5 sono compatibili con tutti i rasoio Gillette Proglide e Fusion5. Ogni ricarica consente fino a 20 rasature (considerando 3 rasature a settimana). Il prodotto è realizzato da Procter & Gamble e ha dimensioni di 25,1 x 11,2 x 2,3 cm, con un peso di 130 g.

Acquista ora e scopri la differenza! Scegli le lame di ricambio Gillette Fusion5 per una rasatura più profonda, duratura e confortevole. Con la loro tecnologia avanzata e la striscia lubrificante, queste lame di ricambio sono il perfetto complemento per il tuo rasoio Gillette. Acquista ora e scopri la differenza!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Lame Gillette Fusion5, 12 pezzi, 5 lame

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €34.99 - €29.96 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Gillette Fusion5 12 Replacement Razor…

Cuffie Bluetooth 5.4, HiFi, 50h, Cancel. Rumore, IP7

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €24.99 ⭐ Valutazione: / 5 Bluetooth Headphones, Bluetooth 5.4 Stereo HiFi Earphones with…

Deumidificatore 12L/24h, Display Digitale, 2.5L

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €109.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 12L / Day Dehumidifier, Home Dehumidifier with…

Rasoio Braun Series 7 18in1 ProBlade

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €139.97 ⭐ Valutazione: / 5 Braun All-in-One Series 7 18in1 ProBlade AutoSense AIO7585…

Catenarie da neve CARALL, rosse, taglia XL

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €38.98 ⭐ Valutazione: / 5 CARALL Italian Approved Snow Socks, Red, Size XL,…

Articolo precedente
Premio Nicolò Azoti contro la mafia in Sicilia
Articolo successivo
Bonolis: la mia verità sul gobbo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.