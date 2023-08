Lamborghini pronta a tornare a Sanremo: ha già una canzone

Tre anni fa Elettra Lamborghini ha fatto ballare tutti a Sanremo con la sua Musica (e il resto scompare). Il pezzo ha già ottenuto due dischi di platino, ha superato le 140.000 copie vendute e le 60 milioni di visualizzazioni su YouTube. La regina del twerking adesso non esclude un suo comeback al Teatro Ariston.

In un’intervista concessa a La Stampa Elettra ha confessato il suo sogno più grande: quello di condurre il Festival di Sanremo. A Sanremo però la Lamborghini tornerebbe anche in gara e la cosa potrebbe anche avverarsi visto che nella sua intervista ha aggiunto di avere un brano bellissimo che potrebbe presentare ad Amadeus.

“Se è vero che sogno di condurre il Festival di Sanremo? Mi piacerebbe. Mi aspetto sempre di più dalla mia carriera. Ma prima di arrivare a condurre potrei iniziare come spalla. Mi piace sognare in grande, ma preferisco fare le cose bene. Si comincia sempre dal basso. Tornare in gara? Sì, ma solo perché ho una canzone bellissima. Ci andrei solo con quella. È un brano talmente bello che lo porterei volentieri”.

Elettra Lamborghini sui tormentoni estivi.

Non solo il Festival di Sanremo, Elettra ha commentato anche la strana estate musicale italiana di quest’anno. Mai come in questi mesi sono usciti tanti tormentoni e non tutti sono andati benissimo in classifica.

“I tormentoni estivi? Quest’anno è stato un anno difficile, le radio erano sature di musica. Non c’era spazio per nessuno e le classifiche erano tutte diverse. Sulle piattaforme di streaming, per dire, erano in vetta le canzoni che ascoltano i ragazzini. Io quest’estate ho sentito solo il mio disco. Ho fatto mesi e mesi di prova e nei momenti di relax non ho ascoltato musica. Ho cercato di godermi il silenzio. Se uso l’autotune? Non quando canto dal vivo. L’autotune aiuta l’intonazione, non fa miracoli. Il novanta per cento degli artisti quando registra lo mette un pochino perché rende la voce più morbida. Nei talent ci sono cantanti con voci fenomenali che poi non vanno da nessuna parte”.