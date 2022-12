Lamborghini parla di Bellavia dopo che lui si è opposto al suo ritorno al GF Vip

Lunedì scorso Alfonso Signorini ha annunciato che la prossima settimana Ginevra Lamborghini rientrerà nella casa del Grande Fratello Vip per qualche giorno. Ovviamente la ragazza varcherà la porta rossa da guest star, visto che è stata squalificata lo scorso ottobre. Marco Bellavia non ha preso benissimo questa notizia ed è sbottato su Twitter: “La Lamborghini dopo essere stata squalificata tornerà nella casa al GF Vip e verrà quindi premiata? Per me questa è una mancanza di rispetto. Voi cosa ne pensate? Io devo dire che sono proprio contrario e anche un po’ deluso“.

Oggi la Lamborghini è stata ospite di Casa Chi e Valerio Palmieri le ha chiesto un’opinione su Marco Bellavia. L’ex gieffina non ha fatto nessun riferimento ai tweet del conduttore ed ha speso delle belle parole per lui (e anche per la sua storia con Pamela Prati).

“Che devo dirti io e lui ci siamo chiariti. Abbiamo chiarito subito con il confronto in studio nella puntata del GF Vip. Quel confronto per me è stato molto bello è toccante. Quel momento mi è servito. Ci siamo poi settimana dopo settimana avvicinati sempre di più. Lui è un uomo che mi ha fatto piacere riscoprire ulteriormente. Perché è una persona molto positiva per quel poco che lo conosco. Non ha mai parlato male di nessuno. Per me questo è importante.

Il suo rapporto con Pamela? Lo sapete, io ero molto protettiva con Pam. Le dicevo sempre ‘adesso o stai da sola o ti trovi un vero uomo, mai più prese in giro, non te le puoi permettere’. Adesso sono contenta di vedere che tra di loro c’è una bella intesa. Io non chiedo molto, ma guardo. Lei è contenta e lui mi sembra sereno quindi questo è l’importante”.