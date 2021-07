VALLELUNGA – “Piccole distanze da coprire con velivoli a guida autonoma, compatti e leggeri. Per portare un passeggero più bagagli”: è Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato Lamborghini, a svelare come sarà l’auto volante della sua marca. “Lamborghini – spiega il numero uno della casa bolognese – è sempre stata sinonimo di innovazione a tutto campo, una marca che ha sempre stupito il mondo. Saremo innovativi anche in questa tecnologia futuribile”.

In pista con la Lamborghini Huracan STO





D’altra parte negli anni Sessanta, con la Miura, la Lamborghini ha presentato una macchina che, per carica innovativa, era più o meno come l’auto volante di oggi. Senza dimenticare la Countach degli anni settanta. “La super tecnologia – continua Winkelmann – parte del nostro DNA. E nella sfida dell’auto volante saremo facilitati perché noi ci rivolgiamo sempre a una nicchia di mercato dove il prezzo non è mai un problema: secondo la nostra visione, questo futuribile velivolo sarà l’anello di congiunzione fra treni e aerei e il raggiungimento della meta finale”. Il presente, intanto è fatto di una tecnologia applicata all’automobile che nessuno sul pianeta Terra maneggia con tanta disinvoltura. Si, “disinvolura” perché a Sant’Agata Bolognese usano allo stesso tempo la loro maestria per fare V12 aspirati e per giocare su TikTok, per realizzare supercar uniche e per sviluppare App per i propri clienti.

La telemetria Lamborghini: tutto nell’App “Unica”





Una dimostrazione di questo mondo tutto loro l’abbiamo appena avuta guidando a Vallelunga la nuova Huracan SuperTrofeo Omologata. In pratica, come dice il nome stesso, una macchina da corsa con la targa, pronta per scendere in pista a LeMans o veleggiare sfiorando il gas verso Portofino o Ravello. Box dedicato, team dedicato, meccanici e collaudatori tutti per noi: in tempo di Covid tutto è personalizzato, anche un test drive. Così dopo l’ennesimo tampone, via in pista, a Vallelunga. Sotto l’occhio attento e vigile della telemetria, il sistema elettronico che registra in tempo reale tutti i dati dinamici dell’auto.

L’App Lamborghini Unica con la telemetria

Torniamo al concetto di uso “disinvolto” della tecnologia: per capire come è nata la Huracan SuperTrofeo Omologata basti dire che su una pista segreta (ma di riferimento, spiegano alla Lamborghini) questa macchina gira solo due secondi più lenta rispetto alla Huracan da gara che ha vinto alla 24 Ore di Daytona con gomme slick, da corsa. La SuperTrofeo invece aveva pneumatici da strada. Siamo insomma davanti a una vera macchina da gara che sul bagnato, senza controlli di trazione, nessun ausilio elettronico, a Vallelunga è rimasta incollata al viscido asfalto gestendo 640 cavalli come se nulla fosse. Merito della maestria dei collaudatori, degli ingegneri e dei tecnici di Sant’Agata Bolognese che hanno fatto la macchina, non certo nostro che eravamo al volante. Insomma, una dimostrazione di quell’antico mestiere “di saper fare automobili” oggi mistificato dai controlli elettronici. Tutto invece “in sella” alla STO sembra facile. Eppure i numeri parlano di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi, da 0 a 200 km/h in 9,0 secondi e una velocità massima di 310 km/h.

Torniamo ai box e qui tocchiamo con mano l’altro aspetto Hi-tech Lamborghini: un sistema di telemetria totalmente connesso che ci permette – a noi come a tutti i clienti – di monitorare e registrare le proprie prestazioni e analizzare i dati tramite l’app Lamborghini UNICA. Tempi sul giro, filmati, giri motore, cambi di marcia, frenate: tutto a portata di clic, su un’App sviluppata dalla Lamborghini che consente di memorizzare sul cloud un numero infinito di dati. Da studiare, condividere con amici, analizzare nel dettaglio per migliorare le proprie capacità di guida. Quanto sei andato forte? Dove hai sbagliato? Dove devi cambiare modo di guida? Qui ci sono tutte le risposte. Con la finezza di avere una doppia camera car, una che inquadra il pilota al volante (un po’ di edonismo è d’obbligo quando c’è in ballo un marchio come quello Lamborghini) e una che “vede” la pista.

La tecnologia della Lamborghini Huracan Sto



A Sant’Agata Bolognese insomma sanno come farti toccare con mano la loro tecnologia. E non c’è solo l’App a sottolineare il discorso: il design degli esterni della Huracán STO rispondono allo stesso obiettivo. l’inconfondibile profilo Lamborghini è stato reinterpretato per ottimizzare il flusso d’aria. A bordo pista infatti abbiamo incontrato Mitja Borkert, Head of Design Lamborghini: “Le auto da corsa – ci ha spiegato mentre accarezzava la nostra macchina appena tornai ai box – sono sempre fonte di ispirazione per il nostro design. La Huracán STO rispecchia in modo elegante il trasferimento di tecnologia della gamma Huracán da competizione, come si può notare in ogni dettaglio estetico”.

In realtà dietro la forma e lo stile di questa Huracán STO c’è una tecnologia aerodinamica strana. Proviamo a spiegarla. Tutto parte dal “Cofango”, un pezzo unico che comprende il cofano anteriore, i parafanghi e il paraurti anteriore. È ispirato alla Lamborghini Miura e alla più recente Sesto Elemento e ha questi vantaggi: è molto leggero, permette un rapido accesso alla meccanica e le sue prese d’aria aumentano il flusso dell’aria attraverso il radiatore centrale per migliorare il raffreddamento del motore e contribuire a generare deportanza. E c’è dell’altro: basta uno sguardo per capirlo: sulla coda c’è una gigantesca pinna aerodinamica integrata sul cofano posteriore. E non è un vezzo stilistico: migliora le capacità dinamiche della STO, soprattutto in curva: in queste condizioni, il flusso d’aria in entrata presenta un angolo d’incidenza e i diversi livelli di pressione generati su entrambi i lati della pinna influiscono positivamente sulla stabilità d’imbardata. La pinna contribuisce inoltre a raddrizzare il flusso d’aria sull’alettone, aumentandone l’efficienza in curva.

Stesso discorso – ci riferiamo al colpo d’occhio – per il colossale alettone posteriore che si regola a piacimento per ottimizzare il bilanciamento aerodinamico e la resistenza all’avanzamento in base alle condizioni del percorso.

Ora che abbiamo capito com’è fatta e perché è fatta così questa Lamborghini, possiamo andare a sentire Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer, della casa bologese: “La Huracán STO – ci ha spiegato – è una specie di concentrati di ciò che sappiamo fare, sia dal punto di vista aerodinamici che motoristico. Senza dimenticare la nuova frontiera digitale che i nosri clienti apprezzano sempre di più”. Reggiani non lo sa, ma senza volerlo ha realizzato l’App più costosa del pianeta: per scaricarla – prima – bisogna pagare 300 mila euro comprare una Huracan STO.

offre tutte le emozioni di una supersportiva perfettamente bilanciata, leggera e superiore dal punto di vista aerodinamico, riproducendo la sensazione di guida e il divertimento della Super Trofeo, ed è configurata perfettamente per i circuiti più impegnativi al mondo, ma creata per la strada. Le vaste soluzioni tecniche e le conoscenze acquisite dai nostri programmi Super Trofeo e GT3 sono state affinate e integrate nella Huracán STO per permettere al conducente di vivere ogni giorno le emozioni di un pilota, a bordo di una supersportiva Lamborghini omologata per l’uso su strada in grado di battere ogni record in pista”.