“L’ambientazione è quella dell’Appennino umbro-marchigiano. Ma poi le cose, nelle storie e nei romanzi, diventano ideali. Specialmente quando ci sono quelle forze primordiali, come quella di un fiume, che in questo caso ha una sua voce e che a volte parla anche per tutti i personaggi.”

E voi, volete ascoltarla? “Cuori in piena”, l’ultimo romanzo di @_alessio.torino , vi aspetta in libreria.