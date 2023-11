Lambertucci sulla giuria di Ballando: “Mi hanno mortificata, tremavo”

Rosanna Lambertucci ieri mattina è stata ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele per parlare del suo percorso a Ballando con le Stelle che sabato sera potrà terminare. La conduttrice, infatti, è al ballottaggio eliminatorio con Giovanni Terzi.

“Alle critiche dei giudici ho detto ‘no comment’ perché di fronte a delle cose che mi hanno mortificata che potevo fare?” – ha esordito Rosanna Lambertucci – “Io non sono abituata! Vengo da una famiglia di magistrati, sono abituata a una certa compostezza. Cosa devo dire a uno che mi dice ‘questa è la peggior bachata degli ultimi sedici anni’? La mia bachata non era una cosa così scandalosa da dire pubblicamente in quel modo”.

Rosanna Lambertucci: “Mi hanno mortificata, io ho bisogno di sentirmi amata”

“Io entro in teatro e sono paralizzata. Cioè, io faccio le prove, Milly Carlucci è soddisfatta. Poi arrivo in teatro, è come se mi scoppiasse un blackout. Sono sensibile. Ho bisogno di sentirmi amata, di sentirmi coccolata“.

La conduttrice ha poi concluso:

“Io, che sono una che ha fatto veramente la storia della televisione, ma mi posso sentire trattare in quel modo? Sinceramente, ma uno si mortifica. Rimango senza parole. A quel punto dico ‘no comment’. E’ la cosa più elegante che posso fare. Che bisogno c’era di inveire così contro di me? Mi tremavano le gambe da quanto ero a disagio. Sono andata a fare una cosa mettendomi in gioco per dire alle persone ‘muoviamoci’, chi pensava di dover fare quelle acrobazie!”.

La Lambe, sotto-sotto, è una shady queen e infatti per promuovere il suo libro La Mia Dieta Semplice si è tolta un paio di sassolini dalle scarpe contro la giuria.”Il mio libro? Lo possiamo consigliare a parecchi della giuria, eh… perché sono tutti quanti… che devono dimagrire“.