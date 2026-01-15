Lamb Of God annuncia nuovo album

I Lamb Of God hanno annunciato il loro nuovo album intitolato “Into Oblivion“, in uscita il 13 marzo per la Epic. Il cantante Randy Blythe ha motivato il titolo del disco dicendo: “Perché è lì che stiamo andando. In generale, l’album parla del continuo e rapido deterioramento del contratto sociale, in particolare qui in America. Oggi sono accettabili cose che solo vent’anni fa avrebbero sconvolto la gente.”
Il chitarrista Mark Morton ha detto: “Per me, l’album parla dell’importanza di avere lo spazio per respirare creativamente e non sentirsi obbligati a stare al passo con alcuna tendenza o aspettativa. bello essere liberi da qualsiasi programma che vada oltre l’idea di ‘facciamo semplicemente la musica che riteniamo interessante’, che è proprio da lì che tutto è iniziato.”
La track list del disco è la seguente:
01. Into Oblivion
02. Parasocial Christ
03. Sepsis
04. The Killing Floor
05. El Vacío
06. St. Catherine’s Wheel
07. Blunt Force Blues
08. Bully
09. A Thousand Years
10. Devise/Destroy
È stato pubblicato il video della title track dell’album, “Into Oblivion“.
La copertina di “Into Oblivion“ è stata resa pubblica.
