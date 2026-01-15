Lamb Of God annuncia nuovo album

I Lamb Of God hanno annunciato il loro nuovo album intitolato “Into Oblivion“, in uscita il 13 marzo per la Epic. Il cantante Randy Blythe ha motivato il titolo del disco dicendo: “Perché è lì che stiamo andando. In generale, l’album parla del continuo e rapido deterioramento del contratto sociale, in particolare qui in America. Oggi sono accettabili cose che solo vent’anni fa avrebbero sconvolto la gente.”

Il chitarrista Mark Morton ha detto: “Per me, l’album parla dell’importanza di avere lo spazio per respirare creativamente e non sentirsi obbligati a stare al passo con alcuna tendenza o aspettativa. bello essere liberi da qualsiasi programma che vada oltre l’idea di ‘facciamo semplicemente la musica che riteniamo interessante’, che è proprio da lì che tutto è iniziato.”

La track list del disco è la seguente:

01. Into Oblivion

02. Parasocial Christ

03. Sepsis

04. The Killing Floor

05. El Vacío

06. St. Catherine’s Wheel

07. Blunt Force Blues

08. Bully

09. A Thousand Years

10. Devise/Destroy

È stato pubblicato il video della title track dell’album, “Into Oblivion“.

La copertina di “Into Oblivion“ è stata resa pubblica.