l’amatissimo attore non ce l’ha fatta

Il mondo della tv è in lutto per la scomparsa di Gaetano di Vaio: ecco cosa è successo

Una brutta notizia ha colpito il mondo del cinema e della televisione. L’attore Gaetano di Vaio è venuto a mancare a seguito di un bruttissimo incidente stradale mentre rincasava da un matrimonio al quale aveva da poco preso parte.

Scopriamo insieme che cosa è successo.

Gaetano di Vaio: addio al famoso attore di Gomorra

Le strade non sono un posto sicuro e questo lo testimoniano tutti i terribili incidenti che si verificano giorno dopo giorno. Questa volta il destino si è abbattuto su un attore che si era fatto conoscere a seguito della sua partecipazione nel film e serie tv Gomorra.

Gaetano di Vaio

Ci riferiamo a Gaetano di Vaio, un artista di soli 56 anni. L’uomo ha preso parte alla serie tv più famosa di Sky, dove aveva interpretava il personaggio noto come “Baroncino”. La sua infanzia non è stata delle più facili in quanto ha trascorso del tempo al riformatorio e poi presso una nota comunità, oltre al carcere di Poggioreale.

Una volta scarcerato diventa un imprenditore, ma è proprio grazie al mondo del cinema che gli viene offerta una seconda possibilità. Lo ritroviamo in pellicole come “Napoli Napoli Napoli”, “Là-bas-Educazione criminale” e tanti altri ancora.

Il tragico incidente pone fine alla vita dell’attore

Gaetano di Vaio si è quindi spento a 56 anni a causa di un terribile incidente che si è verificato il 16 Maggio 2024 nei pressi di Qualiano. L’impatto da lui vissuto è stato tremendo, motivo per cui i soccorsi lo avrebbero trovato in condizioni estremamente gravi quando sono accorsi sul posto.

È stato poi trasportato presso l’Ospedale San Giuliano di Giugliano, dove ha lottato con tutte le sue forze per circa una settimana. Purtroppo però lo scontro ha accusato lui ferite troppo gravi e l’attore si è spento proprio qualche ora fa. Ci stringiamo al dolore della famiglia e di tutti coloro che gli volevano bene.