L’amatissimo attore decide di farlo lasciando tutti senza parole

Diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di Khal Drogo in Game Of Thrones, Jason Momoa ha lasciato tutti senza parole con le sue recenti azioni. L’attore da sempre ama gli animali, non a caso ha studiato biologia della fauna selvatica e possiede due cani, un pastore tedesco e un alaskan malamute, un asino e un pitone. Momoa è stato impegnato sul set del nuovo film, ed è proprio in questa occasione che ha fatto parlare di sé.

Rimangono tutti senza parole: l’attore lo accoglie nella sua famiglia – VIDEO

Sul suo profilo Instragram, Jason Momoa, alias @prideofgypsies, ha condiviso due video dove tiene in braccio un tenero maialino nero conosciuto proprio sul set del film in uscita su Netflix il 18 novembre, Slumberland. L’attore scrive: “Il mio nuovo amico Lau Lau, o Manapua, non abbiamo ancora deciso. Questo è perché non posso lavorare con gli animali, poi voglio portarli a casa con me. Selvaggio e feroce come il suo papà. Aloha j”.

Infatti le sue parole non lasciano spazio a fraintendimenti, ed è proprio quello che è avvenuto. Jason Momoa ha adottato il piccolo maialino nero conosciuto sul set di Slumberland. Condividendo il secondo video, l’attore riferisce che spera di poterlo portare con sé alla première del film che si terrà a breve e scherza sul fatto che prima lo deve agghindare per bene. Una provocazione fatta apposta visto che lui si impegna da sempre sui social e fuori ha sensibilizzare su cause animaliste e ambientaliste.

Slumberland è un adattamento del fumetto di Winsor McCay e la storia è incentrata su una ragazzina di nome Nema che possiede un peluche a forma di maialino nero che, di notte quando si addormenta, prende vita per portarla a Slumberland, un luogo di fantasia dove incontrerà molti personaggi, tra cui Flip interpretato da Jason Momoa, e affronterà la sua avventura.