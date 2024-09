L’amata coppia della TV si sposa

Laura Freddi sta per sposarsi con il suo compagno Leonardo D’Amico dopo 12 anni di fidanzamento. Il matrimonio, pianificato da tempo ma posticipato a causa della pandemia, si avvicina sempre di più, anche se non è ancora stata fissata una data precisa. Laura ha espresso l’intenzione di invitare anche i suoi ex fidanzati al matrimonio, tra cui Paolo Bonolis e la sua ex moglie Sonia Bruganelli. Questo è un segno del buon rapporto che mantiene con i suoi ex, in particolare con Bonolis, con il quale ha condiviso una lunga relazione negli anni ’90.

La figlia di Laura, Ginevra, ha avuto un ruolo cruciale nel sollecitare il matrimonio, esprimendo il desiderio che i genitori si uniscano ufficialmente. Ginevra ha anche manifestato il desiderio di portare le fedi nuziali.

Per quanto riguarda la location, le opinioni di Laura e Leonardo sono diverse: lui preferirebbe un matrimonio al mare, magari al tramonto, mentre lei sogna un evento in un contesto rurale, circondato dalla natura.

Laura ha dichiarato che sicuramente inviterà anche il suo primo marito, Claudio Casavecchia, con cui è stata sposata per due anni fino al 2008. Dopo un periodo di distacco, hanno ritrovato un dialogo e Laura si è dichiarata felice per lui e per la sua nuova famiglia.

Tra gli invitati speciali ci saranno anche le amiche di sempre, Miriana Trevisan e Cristina Quaranta, conosciute durante il programma “Non è la Rai”. La conduttrice e showgirl italiana ha affermato che i suoi ex rappresentano figure importanti nella sua vita, sottolineando come, nonostante le rotture, siano riusciti a costruire rapporti basati su stima e affetto.

L’idea di festeggiare un momento così importante con persone che hanno condiviso parte della sua vita dimostra un’apertura mentale e un forte senso di comunità da parte di Laura, che intende rendere il suo matrimonio un evento significativo e inclusivo.