L’amante di Davide: “Ha tradito Chiara con me, lui vive nella menzogna”

Arianna Gianfelici ieri è stata ospite a Casa Pipol dove ha fatto coming out come ex amante di Davide Donadei. Ad annunciarla è stata Deianira che ha riassunto così la sua storia.

“Arianna ha avuto una relazione con Davide quando lui le aveva detto che era finita con Chiara, ma i due in realtà erano in pausa di riflessione. Quando l’ha scoperto ha deciso di troncare la relazione e dopo qualche mese lei ha contattato Chiara e le ha raccontato tutta la verità. Ma lui nella pausa di riflessione ha avuto tante donne, pure Roberta Di Padua”.

Quando la palla è passata ad Arianna Gianfelici lei ha confermato la versione di Deianira: è stata – a sua insaputa – l’amante di Davide.

“Io a Gallipoli ho fatto una stagione e lì ho conosciuto Davide. Mi ha detto ‘ma tu sei quella di Amici?‘, e io ‘e tu sei quello di Uomini e Donne?‘ e da lì ci siamo iniziati a frequentare, lui mi aveva detto che con Chiara la storia era finita a causa della sua troppa gelosia. Mi ha raccontato queste cose la sera stessa che ci siamo conosciuti. Ma alla fine ho scoperto che stavano ancora insieme quando in casa di lui ho visto una rosa, gliel’aveva regalata lei”.

L’amante di Davide: “Vive nella menzogna”

“Una persona come Davide vive nella menzogna e nell’oscurità, io non credo a niente di quello che dice. Anche il fatto che sia entrato al Grande Fratello sussurrando all’orecchio di Oriana ‘dal vivo sei ancora più sexy’, cioè, è un morto di f**a. Perché ho svelato la verità a Chiara? Per solidarietà femminile”.

Chiara Rabbi contro Davide Donadei

Anche la sua ex fidanzata, su Instagram, ha punzecchiato Davide. In merito alle brutte parole dette su Oriana Marzoli ha scritto:

“C’è una frase che vi devo dire: io ve l’avevo detto. Ma voi non mi credete mai! Io ve l’avevo detto, a buon intenditor poche parole. Non mi sbaglio mai, dai. Che poi mi dispiace perché io ho sempre imparato dai miei errori, pur sbagliando pochissimo e ad oggi sono certa di quello che dico. Invece no”.

Dal GFVip l’ex tronista non ne sta uscendo benissimo, eh.