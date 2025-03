Lama di Ricambio Philips Genuine OneBlade 360 QP440/50 per Rasoio Elettrico e Rifinitore – Confezione da 4

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

49,99€ - 34,39€

(as of Mar 17, 2025 10:30:46 UTC – Details )

Prezzo:





La tecnologia di rasatura di OneBlade integra una lama dai movimenti rapidi (12.000 operazioni di taglio al minuto) con un doppio sistema di protezione per offrirti una rasatura efficace e confortevole anche sui peli più lunghi.

La lama 360 può flettersi in tutte le direzioni per adattarsi ai contorni del viso. Radi e rifinisci i punti più difficili da raggiungere: pochi passaggi per un grande comfort. Per garantirti il ottimo comfort, OneBlade non rade vicino alla pelle.

Con le lame OneBlade puoi raderti su pelle asciutta o bagnata, anche sotto la doccia, e non è necessaria alcuna schiuma. Lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi, per mantenere una sensazione di freschezza. Per una rasatura ottimale, sulla lama compare un’icona di rimozione, che ti indica quando è il momento di sostituirla.

Per la ottima esperienza di rasatura. Sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.

Produttore ‏ : ‎ Philips Consumer Lifestyle B.V.

ASIN ‏ : ‎ B0CVXSK4D3

Numero modello articolo ‏ : ‎ QP440/50

Paese di origine ‏ : ‎ Paesi Bassi

Le lame Philips OneBlade; quattro lame in acciaio inossidabile che durano fino a 16 mesi

Lama 360 può flettersi in tutte le direzioni per adattarsi ai contorni del viso; il design consente un contatto e un controllo costanti sulla pelle

Rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza

Il rivestimento scorrevole e le punte arrotondate proteggono la pelle garantendo precisione e una rasatura confortevole

Rade anche i peli più lunghi; Il set include: gruppo di lame per 16 mesi (4 lame 360)

Philips OneBlade 360 – Lame di ricambio originali per tutti i modelli OneBlade e OneBlade Pro, confezione da 4 (modello QP440/50)