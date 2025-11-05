19.4 C
L’Altro Ispettore: la nuova fiction Rai su giustizia e lavoro

Su Rai 1 si prepara una nuova fiction dal titolo “L’Altro Ispettore”, con Cesare Bocci protagonista. Questa serie, che affronta temi di giustizia e umanità, si propone di esplorare le sfide legate alla sicurezza sul lavoro.

Diretta da Paola Randi e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Anele, “L’Altro Ispettore” si ispira a romanzi di Pasquale Sgrò e a eventi realmente accaduti. La sceneggiatura è curata da un team di esperti, tra cui Salvatore De Mola, Paola Randi ed Emanuela Rizzuto. Il progetto è sostenuto dal Ministero del Lavoro e dall’INAIL, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle “morti bianche”.

Il protagonista, Domenico “Mimmo” Dodaro, interpretato da Alessio Vassallo, è un ispettore del lavoro che dopo aver lottato contro il caporalato nel Sud Italia, torna nella sua Lucca natale per una nuova vita. Vedovo e padre di una giovane, Mimmo si dedica quotidianamente a prevenire incidenti nei luoghi di lavoro. Durante il suo percorso, incontra Raffaella Pacini, un’amica d’infanzia, e Alessandro Lanciani, interpretato da Cesare Bocci, un ex operaio paralizzato a causa di un incidente che costò la vita a suo padre. Tra i due si sviluppa un legame profondo, caratterizzato da dolore e rispetto.

La fiction è stata girata a Lucca, valorizzando la bellezza del territorio e raccontando storie di giustizia, rinascita e coraggio. “L’Altro Ispettore” andrà in onda su Rai 1, con il primo episodio previsto per il 2 dicembre, e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

