“L’allerta di Massimo Ciavarro” gli ultimi momenti di vita di Eleonora Giorgi, quando è stata cosciente per l’ultima volta

Eleonora Giorgi, attrice di 71 anni, è deceduta a causa di un tumore al pancreas, assistita dai familiari. I funerali saranno pubblici, ma la camera ardente sarà privata. Il figlio Andrea Rizzoli ha raccontato i difficili momenti vissuti dalla famiglia e la serenità con cui Eleonora ha affrontato la sua fine. È morta lunedì mattina alle 9.15 nella clinica Paideia di Roma, dove le sue condizioni di salute erano peggiorate rapidamente. Massimo Ciavarro, suo ex marito, ha avvisato la famiglia, e Andrea insieme al fratello Paolo ha potuto darle un ultimo saluto.

In un’intervista al Corriere della Sera, Andrea ha descritto come i familiari fossero consapevoli della gravità della situazione. Nei suoi ultimi giorni, i medici avevano aumentato le dosi di fentanyl e morfina per rendere più serena la sua agonia. Nonostante le difficoltà, Eleonora ha mantenuto il suo spirito vivace, scherzando perfino sulla salute di Papa Francesco.

Andrea e Paolo hanno cercato di rendere le ultime ore di Eleonora quanto più serene possibile, dedicandole attenzioni e semplici attività come osservare gli aironi. Sabato, Eleonora ha manifestato voglia di mangiare salmone affumicato, un gesto che ha rappresentato un momento di connessione emotiva.

La notizia della sua morte ha generato una risposta commovente sui social media, dove molti hanno celebrato il suo contributo al cinema italiano. Andrea ha condiviso che la madre desiderava essere cremata, con l’urna da conservare nel Santuario della Madonna del Sorbo a Campagnano, o disperdere le ceneri sulle Dolomiti, un luogo amato da Eleonora.