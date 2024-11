L’allerta di Bassetti e i pericoli per l’Italia

Il virus dell’influenza aviaria è stato rilevato in un lotto di latte crudo in vendita in California, secondo le autorità statali. Sebbene non ci siano stati casi di malattia segnalati, il ritrovamento è preoccupante poiché pochi giorni fa un bambino ha contratto per la prima volta il virus aviario negli Stati Uniti. Il latte crudo interessato proviene da Raw Farm e ha scadenza il 27 novembre; l’azienda ha quindi emesso un richiamo volontario, mentre i rivenditori sono stati esortati a ritirarlo dagli scaffali. I consumatori sono avvisati di non consumare il latte in questione.

Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, ha sottolineato che, dati i recenti sviluppi, il latte crudo non dovrebbe essere venduto né consumato, raccomandando la pastorizzazione del latte, che riduce i rischi batteriologici e virali. Secondo Bassetti, l’evidenza suggerisce che l’aviaria sta avanzando verso gli esseri umani, e c’è bisogno di maggiore vigilanza.

Dall’Italia, Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, ha dichiarato che non ci sono casi di infezione H5N1 nei bovini e che non c’è motivo di allarmarsi per il consumo di latte locale. Tuttavia, il procedimento di pastorizzazione rimane fondamentale per inattivare virus e batteri. Andreoni ha anche sottolineato l’importanza di monitorare il fenomeno dell’adattamento del virus dagli uccelli ai mammiferi.

L’immunologo Mauro Minelli ha avvertito sui pericoli del latte crudo, spesso propagandato per i suoi presunti benefici. In realtà, ci sono rischi significativi di contaminazione da batteri patogeni come Salmonella ed Escherichia coli. La recente scoperta del virus H5N1 nel latte crudo aumenta le preoccupazioni, anche se il consumo di tale latte non è stato direttamente collegato a infezioni.

Le tensioni si intensificano, poiché il virus H5N1 ha infettato almeno 55 persone negli Stati Uniti quest’anno. Le autorità sanitarie avvertono sui potenziali rischi associati al latte crudo, evidenziando che la pastorizzazione è essenziale per la sicurezza alimentare. Nonostante ciò, ci sono stati tentativi di legalizzare la vendita di latte crudo, sostenuti anche da alcune celebrità.