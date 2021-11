Gli italiani sono campioni di qualsiasi disciplina in questo 2021. Anche negli eSports. Nell’ultima Pokémon Global Exhibition, infatti, il 26enne Leonardo Bonanomi ha avuto la meglio vincendo durante in finale contro il sudcoreano Wonseok Jung con un punteggio di 2 a 0 al meglio di 3.

La Pokémon Global Exhibition è il torneo organizzato in occasione del venticinquesimo anniversario di Pokémon, e ha visto 8 tra i più capaci giocatori di Pokémon Scudo e Spada, vincitori di competizioni regionali come la Pokémon Players Cup IV, la Pokémon Japan Championship 2021, la Pokémon Trainers Cup 2021 e la Pokémon Asia Players Cup. Le gare si sono disputate tra il 30 e il 31 ottobre 2021 e hanno mostrato come le competizioni professionistiche dedicate al mondo Pokémon siano sempre più complesse.

“Mi sono divertito a giocare contro alcuni dei migliori giocatori provenienti da altre parti del mondo”, dichiara Leonardo a Italian Tech. “Sono molto soddisfatto: dopo aver perso per un soffio le finali delle precedenti Players Cup, una vittoria ci voleva!” Leonardo è un giocatore di Pokémon da quando aveva 7 anni. “Fin da piccolo Pokémon ha influenzato la mia crescita. Con i miei amici condividevo la mia passione per i Pokémon: ho bellissimi ricordi dei pomeriggi passati a sfidarci con le console”. Il suo primo gioco è stato “Pokèmon Oro: il primo gioco non si dimentica mai. Ho il bel ricordo di quando i miei genitori mi portarono a comprare il primo Game Boy Advance con Pokémon Oro come regalo di compleanno. Ci ho giocato tantissime ore e mi ha fatto appassionare alla serie.”

Ha poi iniziato a giocare in gare competitive nel 2016 con il Nintendo DS, la sua console preferita. “Per quella console sono usciti i migliori titoli della serie, titoli indimenticabili come Pokémon Heart Gold/Soul Silver e Pokémon Black and White.”

Leonardo Bonanomi vs. Wonseok Jun, Pokémon Global Exhibition Grand Finals

A differenza di molti giochi che oggi hanno tornei competitivi, Pokémon è nato come un gioco di avventura con battaglie tra i simpatici mostriciattoli. Non è un gioco che bisogna per forza prendere sul serio, e l’importante è potersi divertire insieme. Ma questo non significa che, da alcuni anni a questa parte, la complessità del gioco – e quindi la varietà di strategie che si possono attuare in battaglia – sia sicuramente aumentata, soprattutto con l’ultima coppia di titoli Pokémon Spada/Scudo, che per esempio conclude la storia del gioco con la torre lotta in cui incontrarsi con altri giocatori online e partecipare in gare competitive e non.

Leonardo, infatti, impiega “ore per riuscire a trovare la squadra migliore, imparare a utilizzarla al meglio e ottimizzare anche i più piccoli dettagli. Fortunatamente collaboro con altri giocatori molto esperti”, che gli permettono di imparare più in fretta e quindi di “studiare strategie migliori contro le altre squadre più utilizzate.”

La Pokémon Global Exhibition che Leonardo ha vinto si è disputata online, ma mancano molto le competizioni giocate dal vivo: “Anche ora, molti dei miei amici più stretti giocano Pokémon [a livello] competitivo, […] Spero che il circuito competitivo live riparta presto per poter ricominciare a viaggiare con loro”.