L’allenatore di Angela Carini: “L’hanno chiamata dall’Italia e detto di non andare perché Imane Khelif è un uomo”

Angela Carini si è ritirata dalle Olimpiadi di Parigi dopo solo 45 secondi di match contro l’avversaria Imane Khelif. Quest’ultima, alla sua seconda Olimpiade, a Tokyo si è classificata quinta ed è stata battuta dall’irlandese Kellie Harrington. Insomma, non è una imbattibile. Eppure la nostra campionessa italiana ha deciso di giocare in ritirata dopo aver sentito dolore al naso. Alberto Burlina, suo allenatore, ha così commentato a caldo la sconfitta: “Non so se Angela ha il naso rotto, devo ancora parlarle. Ma molte persone in Italia hanno provato a chiamarla e a dirle: ‘Non andare, per favore; è un uomo, è pericoloso per te’”. A parlare è stato anche Emanuele Renzini, direttore tecnico del pugilato italiano, che ha spiegato perché Angela Carini non ha salutato Imane Khelif al termine dell’incontro.

“Il mancato saluto? Ma è stato dovuto più alla delusione. Lei ha lavorato duro per essere qui, ha fatto un percorso lunghissimo e avrebbe preferito un ingresso in competizione più agevole. Penso abbia voluto dire: che sf1ga. Era rammaricata, nervosa, dispiaciuta, per come era andato a finire il suo percorso olimpico. Non ha avuto nulla da dire contro la sua avversaria. Non sono amiche, ma si conoscono. Ci siamo allenati insieme ad Assisi, nel centro federale, dove sono stati nostri ospiti. L’atleta non ha nessuna colpa”.

L’allenatore di Angela Carini: “Mi ha detto basta e si è ritirata”

“Angela ha subito un paio di colpi pesanti, ha sentito dolore, mi ha detto ‘Maestro’ mi fa male il naso, non voglio continuare. Quando si è avvicinata io non avevo capito, pensavo che avesse un problema al caschetto, e l’ho sistemato. Lei mi ha detto ciò e mi ha preso di sorpresa. Le ho chiesto se voleva chiudere il primo round, ha provato qualche secondo, ma poi è venuta da me e ha detto ‘basta’ e a quel punto ho chiesto all’arbitro di interrompere il match. Ha subito un colpo talmente forte e ha capito che non avrebbe avuto la possibilità”.

In merito al fatto che Khelif sia inters3x, Emanuele Renzini a FanPage ha così commentato: “Se la gara è valida? Se lo è per le regole lo è anche per noi. Io non ho i titoli per giudicare. Questa ragazza l’ho vista anche perdere a volte. Non è imbattibile. Sfidarla è difficile, perché ha una fisicità imponente, che le dà un vantaggio oggettivo“.