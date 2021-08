ROMA – L’Unesco e la Varkey Foundation, organizzatrice quest’ultima del Global teacher prize, il premio al miglior insegnante nel mondo, hanno scritto una lettera in cui allarmano il mondo e le sue istituzioni sulla possibilità che una terza stagione di Didattica a distanza lasci senza istruzione 11 milioni di bambine e ragazze. La questione è emersa nel recente Forum “Building the bandwidth” e si spiega con il fatto che “il repentino passaggio all’apprendimento online” abbia messo le ragazze in una posizione di svantaggio “a causa della disparità sia nel loro accesso alla tecnologia che nelle competenze digitali necessarie per utilizzarla”.