MESI di Dad, la scuola virtuale dove non si incontra nessuno per ore. L’unico spostamento quello dalla camera alla cucina o al bagno. Poi finalmente l’estate, la vita. Le uscite con gli amici, gli abbracci e i primi baci. Per bambini e adolescenti tutto sembra ancora in bilico ma oggi più che mai hanno bisogno di tornare a scuola in presenza. Servono aule reali, rapporti sociali. Ne è convinto lo psichiatra Paolo Crepet. “Sono preoccupato del non rientro a scuola perché va detto che c’è una grossa differenza fra chiudere un bar, provocando un problema economico, e chiudere una scuola creando una pandemia per i ragazzi, con danni enormi per la loro salute”, spiega Crepet.

Professor Crepet quali sono state le conseguenze sulla salute dei giovani delle lezioni ‘a distanza’?

“Una ricerca recente su bambini e adolescenti, pubblicata su The Lancet, dice che la miopia è aumentata del 60%, ma sono cresciuti anche i problemi relazionali e formativi. La mancanza di movimentoha portato anche più casi di obesità. Capisco il problema ma non si può ignorare quanto questo isolamento abbia provocato danni seri. La Dad può essere comoda per gli insegnanti pendolari, ma non per i giovani. E’ evidente che ci sia anche un interesse delle aziende tecnologiche ma non possiamo sottovalutare il futuro dei più giovani. La Dad deve morire a giugno 2021”.

Nel suo ultimo libro ‘Oltre la tempesta’ (Mondadori), scrive che da questa pandemia usciremo malissimo

“Soprattutto i giovani. La Dad è un vero strumento di tortura. In tutta Europa hanno trovate alternative. Noi, invece, abbiamo costretto i ragazzi a stare chiusi in casa, a mangiare, annoiarsi e accumulare buchi formativi. I reparti di neuropsichiatria infantile hanno avuto un aumento di richieste di aiuto nei mesi di chiusura”.

Durante il lockdown sono aumentati anche i disturbi alimentari. L’estate sembra però aver portato una tregua

“Il disagio psichico è in buona parte diminuito con l’estate. I ragazzi sono tornati alla socialità con incontri, uscite, abbracci e baci rubati. Si è superata ‘la carcerazione’ per entrare in una fase positiva. Dobbiamo approfittare di questo e ricordare che se esiste il Long Covid che colpisce il fisico, c’è anche il Long Covid psicologico. In una situazione difficile le preoccupazioni restano. Il timore dei contatti porterà a reazioni psichiatriche negative. In genere la depressione indotta dalla situazione provocata dal virus è lieve. Ma di fronte a una depressione in età evolutiva ci vuole tempo per fare una diagnosi corretta e per capire se il calo dell’umore sia dovuto a una questione legata alla crescita, ai problemi adolescenziali, o a qualche cosa di più profondo”.

Qual è la migliore cura?

“La cura è la socialità, fa parte della terapia. Ma non una tantum come accade in vacanza. La gioia della vacanza deve essere trasferita alla gioia dell’autunno. Dobbiamo combattere questa ruggine che tende a impedire la ripresa. Andrebbero vaccinati i ragazzi delle superiori delle medie e gli alunni delle elementari. Avrei delle riserve contro coloro che non vogliono vaccinarsi, non amano i loro ragazzi. In passato ci siamo vaccinati contro la polio e non si capisce come mai oggi si fanno tanti problemi”.

La Dad ha creato anche un vuoto formativo. Perché?

“Ha portato i Pc dove non c’erano e questo è positivo, ma ci sono gli effetti collaterali. Se deleghi le tue capacità a una macchina, il computer il tuo quoziente intellettivo diminuisce. C’è stato un crollo di competenze dei ragazzi in questo periodo. Il cervello è un muscolo che va allenato. E poi alcuni insegnanti non erano formati per questo tipo di insegnamento a distanza. Pensi alle difficoltà di una maestra di 60 anni. Non siamo la Cupertino del mondo”.

Lei difende la scuola severa e meritocratica.

“Sono favorevole a una scuola severa e meritocratica se è sociale. Spinge il ragazzo a studiare, a prepararsi, a temere un docente che richiede impegno. La bocciatura fa male nell’isolamento, se è virtuale è nociva come tutte le cose virtuali. Pensate a due ragazzi che si lasciano. Se lo fanno dopo una lunga chiacchierata, dove vengono chiarite le motivazioni, dirsi addio fa meno male. E’ più doloroso ricevere un messaggio via Whatsup. Riportiamo i ragazzi nel reale”.