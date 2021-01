Dodic giorni di pioggia e maltempo senza un giorno di respiro: non è stato solo il Covid a rovinarci le vacanze di fine anno. Ci sono intere aree del paese in cui la pioggia ha rovinato, e se possibile ancora di più, ogni singolo giorno. Una situazione che mette a rischio la tenuta idrogeologica del territorio. A rilevarlo è l’Irpi, l’Istituto per la ricerca e la protezione idrogeologica del Cnr, dopo aver analizzato i dati dei pluviometri in tutta la Penisola.

La mappa che hanno elaborato mostra uno stivale quasi sempre colorato da precipitazioni, più intense nelle zone più scure. E’ inverno, certo, ma la situazione è decisamente anomala: “Possiamo dire che 12 giorni di pioggia di fila sono sicuramente singolari – spiega Luca Brocca dell’Irpi – di solito fa più freddo e perciò non piove così tanto. È una serie di eventi che colpisce a novembre ma ultimamente si è spostata verso la fine dell’anno”.

La pioggia si è trasformata in neve, anche a quote molto basse, imbiancando grandi città come Milano e Torino. Abbondante in Friuli e in Trentino. Ma anche sull’Appennino. Sull’Abetone sono caduti oltre due metri di neve. Sono la conseguenza di una bassa pressione che sembra non voler lasciare l’Italia: “Dal punto di vista meteo non è una situazione eccezionale, se non per la sua durata e per le precipitazioni che sono sopra la media – sottolinea Silvio Davolio, dell’Isac Cnr – sono ormai una decina di giorni in cui la configurazione a livello europeo è praticamente fissa. C’è un’alta pressione piazzata sull’Atlantico e risale verso nord, la risposta è una discesa sull’Europa centrale e sul mediterraneo di aria più fredda, il contrasto termico e la concentrazione depressionaria crea un susseguirsi di cicloni sul Mediterraneo che alimentano le precipitazioni”.

La zona in cui ha piovuto di più, stando ai dati diffusi dall’Irpi, è al confine tra Toscana e Liguria: “In quella zona piove parecchio, circa 2.000 millimetri di pioggia all’anno – continua Brocca – ma solo a dicembre in Versilia si sono superati gli 800 millimetri d’acqua. Che è tantissimo”. È una zona in cui le correnti dal golfo del Leone e di Genova vengono sollevate dall’orografia, impattano sull’Appennino e lì si concentrano le piogge.

Per quanto riguarda la neve, invece, è ancora presto per fare bilanci, soprattutto al centro Italia e dopo l’evento del 2012, quando il Blizzard gelò gran parte della Penisola: “Nel panorama degli ultimi anni possiamo dire che è da tanto che non si vedeva nevicare così – aggiunge Davolio – ma per fare un raffronto climatico è ancora presto. Sicuramente quello del 2012 fu un evento eccezionale ma in condizioni molto diverse, con aria dalla Siberia e temperature molto sotto la norma per 20 giorni. Ora invece abbiamo nevicate abbondanti perché le correnti principali fanno affluire aria fredda sul Mediterraneo occidentale. Vanno poi a portare precipitazioni sull’Appennino lato toscano ed emiliano e poi sulle Alpi”.

Tutto questo avviene dopo tre mesi in cui le precipitazioni sono risultate invece inferiori alla media. Come ha rilevato sempre l’Irpi, ci sono stati “tre eventi di pioggia estrema tra ottobre e novembre in Italia: il 2 ottobre nel Nord, il 21 novembre a Crotone e il 28 novembre in Sardegna. Ma le anomalie mensili sono per lo più negative”.

Significa che nonostante piova di meno, ci sono sempre più eventi estremi, un altro ‘regalo’ che dobbiamo alla crisi climatica in atto. Assieme a un vortice polare molto più debole che causa queste ‘infiltrazioni’ di aria fredda fino a basse latitudini che determinano variazioni di temperatura e meteo: “È uno degli effetti dei cambiamenti climatici – afferma Brocca – questi jet stream scendono e salgono, c’è molta più oscillazione verticale e con essa la variabilità di caldo e freddo sembra essere più frequente”.

A quanto pare non ci sarà da stare molto allegri nemmeno nei prossimi giorni: “Oggi dovrebbe essere l’ultimo giorno particolarmente brutto, verso il fine settimana dovremmo avere un abbassamento delle temperature e un aumento pressione con aria più fredda. Giovedì e venerdì anche delle gelate. Pare che poi ci sarà un nuovo peggioramento nel weekend. Ma con queste configurazioni fisse per tanti giorni, capire quando smetteranno è una delle cose più difficili da prevedere” conclude Davolio.