DIANO MARINA (IM). “Troppi turisti, in Liguria: di questo passo, alla fine dell’anno saranno almeno dieci milioni. La domanda supera l’offerta. E i servizi scarseggiano”. Parola di Americo Pilati, presidente onorario regionale della Federalberghi ligure. Da Ventimiglia a Sarzana, dalle Cinque Terre alla Riviera dei Fiori, tra luglio ed agosto è un impressionante assalto di visitatori. Nonostante i disagi in autostrada. “Qui a Diano Marina, che normalmente fa 5.000 abitanti, in questi giorni le presenze sono dieci volte tanto. Almeno. Però non ci siamo preparati in tempo: e allora manca l’acqua potabile, non si trova un parcheggio né un fazzoletto di sabbia dove stendere l’asciugamano. Mentre gli affitti di seconde case salgono alle stelle. I proprietari prima vi venivano in vacanza almeno per qualche settimana, ora invece fanno affari stipando gli appartamenti di gente per tutta l’estate. A condizioni esagerate. Così come qualche albergatore”. Quello dell’acqua potabile sta diventando un problema per tutta la provincia di Imperia, con rubinetti che restano a secco per ore durante la giornata: fino a ieri i sindaci – che hanno invitato residenti e ospiti ad essere parsimoniosi nell’uso – erano comunque contrari a razionarla, adesso nella zona di Cervo sino entrate in servizio le autobotti. “Siamo in troppi, la domanda ha superato l’offerta”, insiste Pilati. Che vuole chiedere alla Regione Liguria una revisione nelle dichiarazioni ufficiali delle tariffe da parte di chi riceve i turisti. “Qualcuno se ne approfitta, non è giusto: in cambio non si garantisce la qualità. Dopo la sofferenza dell’anno passato con l’èra Covid, ci siamo fatti sorprendere dal boom: se nel 2020 le presenze sono state di 8,5 milioni, sicuramente a fine del 2021 supereremo i 10 milioni. Perché giugno è andato benino, però a luglio ed agosto abbiamo registrato il tutto esaurito e oltre, se possibile”. A differenza delle stagioni passate, gli arrivi sono praticamente tutti italiani. “Speriamo che dall’anno prossimo tornino gli americani, i tedeschi, i francesi. In questi mesi il turismo in Liguria sta trasformandosi in un fenomeno di massa: ma nemmeno a Rimini potrebbero sostenere un’ondata di presenze del genere”.