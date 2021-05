Dal vecchio stereo estraibile che costringeva gli automobilisti ad andare in giro con un pesante fardello alla musica tridimensionale, realizzata grazie all’algoritmo Symphoria. Siamo entrati nelle stanze segrete dell’Audi che per prima ha mandato in scena i Sound designer: gli “architetti” del suono.

Chi sono? Ingengeri che si occupano di ogni genere di sonorità: adattandola, attenuandola o enfatizzandola così che contribuisca all’armonia percepita all’interno dell’auto. Al di là delle fonti d’interferenza, ogni vettura, intesa come spazio acustico, pone sfide peculiari: i passeggeri siedono in posizioni diverse, il volume interno varia in funzione delle persone in abitacolo, il tetto panoramico favorisce o meno la diffusione delle basse frequenze, i rivestimenti tessili o in pelle riflettono o attenuano gli effetti acustici. Ulteriore aspetto, non meno importante, i tempi di propagazione del suono dai singoli altoparlanti agli utenti non sono omogenei.

Lo stereo del futuro viaggia in auto

All’interno di un’auto, la mappa sonora è composta da un mix di effetti acustici e rumori profondamente diversi tra loro. In ogni abitacolo si percepiscono il sound del motore, il rotolamento degli pneumatici e i fruscii aerodinamici cui si aggiungono input temporanei quali il ronzio degli alzacristalli elettrici, lo stridio dei tergicristalli o l’impatto delle portiere in fase di chiusura. Durante la guida, si aggiungono ulteriori effetti sonori dovuti al ticchettio degli indicatori di direzione o al feedback acustico dei comandi touch.

Per capire la complessità di questo lavoro, basta dire che esperti di settori diversissimi – dallo sviluppo vettura allo stampaggio della carrozzeria, sino al controllo qualità – lavorano a stretto contatto con il team dei “cacciatori di rumori”. Gli esperti esaminano ogni nuovo modello su strada e lungo specifici percorsi ricchi di sconnessioni, oltre che mediante un banco prova servoidraulico a quattro pistoni. Quest’ultimo in grado di generare vibrazioni che si propagano attraverso il corpo vettura generando onde sonore a bassa frequenza, fino a 50 Hz, responsabili di gran parte dei battiti e cigolii che infastidiscono i passeggeri. Al banco viene così testata la reazione alle vibrazioni dei singoli componenti o della carrozzeria nel complesso, localizzando le fonti d’interferenza. I rumori, infatti, non sempre sono percepibili nel punto in cui hanno origine.

Silenzio a bordo: insonorizzazione e “aeroacustica“

Qui si entra nel futuro vero. Già perché diversamente dai motori a combustione, i propulsori elettrici non generano oscillazioni, vibrazioni o rumori meccanici. In un contesto ovattato, emergono interferenze altrimenti difficilmente percepibili. Tra queste i fruscii aerodinamici e il rotolamento degli pneumatici, fattori di disturbo che vanno elimanti dalla fase progettuale delle vetture. Poi è troppo tardi. Per capirci, in un’auto elettrica si possono sentire ruomori “fastidiosi” che in un’auto normale non esistono. Ossia il rumore di un flusso di aria che passa in una bocchetta o il ronzio di una centralina.

E poi c’è la famosa “aeroacustica”, il secondo fattore che contribuisce a un’atmosfera rilassata in abitacolo. Di norma, la rumorosità aerodinamica diviene particolarmente invasiva oltre gli 85 km/h. A bordo delle nuove auto, diversamente, l’accurato lavoro di affinamento a livello delle portiere, degli specchietti retrovisori esterni e dei gocciolatoi, fa sì che questi componenti causino rumori minimi, pressoché impercettibili dagli occupanti delle vetture. I passeggeri possono tranquillamente conversare tra loro, anche qualora si viaggi a velocità elevata. Il parabrezza a doppio spessore è di serie, mentre a richiesta sono disponibili i cristalli laterali in vetro insonorizzante.

Active Noise Cancellation e Sound actuator: l’apporto dell’elettronica

E se il rumore non si può eliminare? Lo si “ammazza”. La tecnologia si chiama “compensazione attiva dei rumori” e ha acquisito crescente rilevanza negli ultimi anni. Mediante il sistema Active Noise Cancellation (ANC), ad esempio, è possibile contrastare specifiche frequenze di disturbo grazie a delle contro-sonorità. Il sistema si basa sui microfoni installati in corrispondenza del cielo dell’abitacolo, deputati a rilevare la rumorosità interna. Una centralina inverte le onde sonore indesiderate, emettendo frequenze neutralizzanti attraverso gli altoparlanti. Diversamente, per enfatizzare il sound, i modelli sportivi dispongono di specifici attuatori all’interno dell’impianto di scarico le cui sonorità vengono amplificate dagli altoparlanti in funzione del programma selezionato mediante il controllo della dinamica di marcia. I puristi storcono il naso (il rumore è ovviamente finto…) ma il risultato è strepitoso. Al punto che – per esempio – alla Ford riescono a far “suonare” la Mustang elettrica come quella (ovviamente V8 benzina) che guidava Steve McQueen in Bullit…

Suono 3D: dalla gamma compatta alle vetture high-end

L’espressione “suono tridimensionale” identifica un impulso sonoro che riproduce acusticamente le tre dimensioni spaziali. Sin dall’invenzione della registrazione, il suono è stato riprodotto tramite un altoparlante (mono), il cui output è “piatto”, avulso dal contesto ambientale. Successivamente, negli Anni ’60, si è affermata la stereofonia: due microfoni registrano da posizioni diverse. Durante la riproduzione, le informazioni audio registrate – segnali mono – vengono assegnate a canali diversi e riprodotte tramite un altoparlante destro e uno sinistro. Ciò determina una percezione sonora spaziale: l’effetto stereo. L’espressione 1D si riferisce a questo risultato stereofonico.

Il 2D identifica il suono surround: questa tecnologia multicanale viene ampiamente utilizzata a partire dall’inizio del millennio. La musica proviene da un subwoofer e da diversi altoparlanti – in funzione del loro numero si distingue tra gli standard 5.1 o 8.1 – posti nella zona anteriore, posteriore e lungo i lati dell’abitacolo. Ciascun effetto sonoro è tuttavia ancora assegnato a un solo altoparlante, o a un determinato gruppo di speaker, su di un unico livello.

Per ottenere il suono 3D è necessaria un’ulteriore sorgente sonora, collocata su di un livello diverso. Dall’introduzione della seconda generazione di Audi Q7, avvenuta nel 2016, la Casa dei quattro anelli offre i sistemi audio Bang & Olufsen con suono tridimensionale, in grado di riprodurre anche la dimensione spaziale dell’altezza. Un risulto ottenuto ricorrendo a degli altoparlanti a banda larga supplementari, installati nei montanti anteriori e, nel caso di Audi A8 e Audi Q8, anche in corrispondenza dei montanti centrali e del cielo vettura. L’abitacolo diviene così un vero e proprio palcoscenico dove sono percepibili tutte le sfumature musicali caratterizzanti la traccia audio al momento della registrazione in sala.

La tecnologia 3D invece si avvale di un algoritmo, denominato Symphoria, sviluppato da Audi in collaborazione con l’Istituto Fraunhofer di Erlangen, che permette di elaborare, sulla base delle registrazioni stereo o 5.1, le informazioni relative alla terza dimensione, per poi adattarle agli altoparlanti 3D. Gli effetti sonori possono essere dislocati in modo flessibile all’interno dell’ambiente. Ancor più raffinato il sound system Bang & Olufsen Advanced, destinato alle vetture della gamma high-end Audi, forte di un amplificatore da 1.920 Watt a 24 canali e di 23 altoparlanti che trasformano l’abitacolo in uno spazio virtualmente più ampio. Un esempio? In corrispondenza della plancia sono presenti quattro tweeter per i toni medi che diffondono verticalmente il suono, utilizzando il parabrezza come superficie riflettente. È così possibile ottenere un effetto 3D di elevata qualità anche all’interno di una berlina compatta: un unicum tecnico per il segmento.

Il futuro: la tecnologia 3D immersiva e lo streaming 5G

Gli specialisti ora si stanno ora concentrando sulla tecnologia 3D immersiva. Nel caso del sound surround 3D tradizionale, i suoni vengono assegnati a determinati altoparlanti mediante uno specifico algoritmo. Diversamente da questa soluzione che procede per canali, il suono 3D immersivo ottimizza la riproduzione sonora dei brani musicali in modo da replicare la resa che avrebbero qualora eseguiti in particolari contesti, spaziando dalle sale concerto agli auditorium, dai forum agli stadi sino alle discoteche e, configurazione ancor più estrema, alle camere anecoiche.

Le sonorità presenti nei file audio sono abbinate a metadati, i quali contengono le informazioni in merito al come e al dove il relativo suono debba essere percepito nello spazio reale: una riproduzione perfetta della condizione acustica al momento della registrazione.

Il suono immersivo è la base per esperienze d’entertainment inedite, in grado di coinvolgere tutti i sensi, fruibili appieno solamente quando le auto beneficeranno della guida autonoma di Livello 4 e i passeggeri non subiranno distrazioni legate alla gestione del veicolo.

In un futuro più prossimo, la rapida diffusione dello standard di telefonia mobile 5G renderà fruibili nuovi canali streaming ad alta fedeltà. Già oggi, molti automobilisti utilizzano il proprio smartphone come ricevitore principale dei servizi di streaming audio, trasferiti alla vettura tramite Bluetooth. Ma poiché la larghezza della banda Bluetooth è limitata, si crea un collo di bottiglia che determina una perdita di qualità del suono.

Nel prossimo futuro quindi si ricorrerà sempre più a schede SIM integrate e a un modulo di ricezione ad alte prestazioni, per un autentico streaming audio multicanale. Una pietra miliare sulla strada verso le sonorità del futuro.