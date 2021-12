Brunori Sas ha realizzato Baby Cip!, un album interamente dedicato ai più piccoli, in uscita il 10 dicembre 2021.

È da poco diventato papà Brunori Sas e l’artista ha ben pensato di rivisitare il suo ultimo lavoro discografico, Cip!, facendolo diventare un album dedicato ai più piccoli. Questa novità arriverà in digitale e nei negozi di dischi a partire dal 10 dicembre 2021. Questo progetto – che propone una dolce ninna nanna per i bambini – arriva poco prima dell’inizio del nuovo tour dell’artista, in programma per il 2022.

Brunori Sas rivista Cip! in versione ninna nanna per i bambini

Brunori Sas è diventato da poco papà di Fiammetta e la sua sensibilità di genitore si riversa, decisamente, nella rivisitazione del suo ultimo lavoro discografico, intitolato Cip!, in chiave ninna nanna. La versione, dedicata ai più piccoli, uscirà il 10 dicembre e precede l’inizio del nuovo tour del cantautore previsto per il 2022. Ecco l’annuncio su Instagram:

La nuova versione dell’album, dedicata interamente ai più piccoli, si chiama Baby Cip! e uscirà in uno speciale vinile. Le tracce presenti in questa versione – che si può già ordinare – sono state riadattate per l’orecchio dei più piccoli dalla band dell’artista, che ha infuso un alto livello di dolcezza e delicatezza tra le note che le compongono. D’altronde, come viene specificato, viene presentato uno “scenario immaginifico e di fiaba”.

La tracklist di Cip!

Il disco Cip! è stato certificato oro, arrivato al primo posto tra i vinili e gli album più venduti. Le canzoni potranno essere ascoltate durante i nuovi concerti che Brunori Sas terrà a partire dal 9 marzo 2022, prima tappa del suo tour che lo vedrà esibirsi ad Ancona, per poi spostarsi in altre città per un mese o poco meno. Ecco la tracklist dell’album: