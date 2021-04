Ghettolimpo di Mahmood diventa un videogioco cult sul web: ogni livello sblocca una canzone del disco.

Nemmeno il tempo di essere annunciato, che già è diventato un cult. Ma come videogioco. Stiamo parlando di Ghettolimpo, il nuovo album di Mahmood, in uscita l’11 giugno 2021 e già anticipato dai singoli Inuyasha e Zero. Sul sito ufficiale del cantautore milanese è disponibile un videogioco originale che permette di scoprire l’universo del disco e le canzoni in esso presenti. Ecco come funziona.

Mahmood: il videogioco di Ghettolimpo

Iniziativa davvero originale quella di Mahmood, che ha scelto di trasformare il suo Ghettolimpo in un videogioco che è già diventato un cult per gli appassionati. Disponibile sul suo sito ufficiale, mahmood.it, permette di entrare nell’universo del nuovo album e di sbloccare, con ogni livello, un nuovo brano, con un personaggio e contenuti inediti.

Mahmood Inuyasha

Il gioco si apre con Inuyasha, il primo singolo estratto, e con il personaggio che prende spunto proprio dal protagonista dell’omonimo manga, con tanto di arco e vestito rosso. Superato il primo livello è possibile accedere al video ufficiale con il testo del brano e anche a un audio in versione acustica che sarà disponibile nel bonus vinyl intitolato Rarities. E anche a un vero e proprio fumetto pubblicato da Shockdom e disegnato da RedJet con la supervisione del cantautore milanese.

Da Inuyasha a Zero: il videogioco di Ghettolimpo

La seconda canzone, presente nel secondo livello, è l’altro singolo estratto dall’album, Zero, pubblicato dal cantautore milanese ad aprile. Il resto è invece tutto da scoprire. Un’iniziativa simpatica e coinvolgente che ha già trovato il plauso di moltissimi fan del cantante vincitore di Sanremo nel 2019, pronto a conquistare anche le classifiche con Ghettolimpo, il secondo e importantissimo album della sua carriera straordinaria.

Di seguito l’audio di Zero: